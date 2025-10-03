Salesman, kabit ‘nagmugna’g linog’ sa condo, gipangdakop

Lalaking salesman uban sa iyang kabit nga branch manager sa usa ka banko ang nabalhog sa Mabolo Police Station human masakpi sa asawa nga nagdug sulod sa usa ka condominium alas 3:00 sa hapon, Huwebes, Oktubre 2, 2025.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas Jimmy, Filipino Chinese, 51, minyo nga taga Subangdaku sa Siyudad sa Mandaue samtang ang iyang gikarelasyon nga branch manager mao si Sweet, 30, dalaga, nga taga Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Matod sa imbestigador sa Mabolo Police Station nga dugay na nga nakabantay ang asawa nga si alyas Elsa, 42, Filipino Chinese, nga dunay laing babaye ang iyang bana.
Tungod niini, iya kining gisunod-sunoran hangtod nga iyang nakita nga dunay babaye nga nisakay sa sakyanan sa iyang bana ug nipadulong sa usa ka condo nga nahimutang sa MJ. Cuenco Avenue, Barangay Mabolo.
Dali niya ning gisundan hangtod nga nisulod ang duha sa usa ka unit sa condo dayon nangayo siya’g assistance sa Mabolo Police Station.
Pagka alas 7 sa gabii gihimo ang operation ug naabtan sa asawa ang iyang bana uban sa kabit sa lawak maoy hinungdan nga ang duha gipangpusasan ug gidala sa police station.
Kalapasan sa Article 334 sa Revised Penal Code (Adultery) ug Republic Act 9262 (Violence Against Women and Children (VAW-C) ang ipasaka sa asawa batok sa iyang bana ug sa kabit niini. /