Saligando sa Wizards napiang

Gi-monitor sa Washington Wizards ang No.1 overall pick nga si AJ Dybantasa tungod sa mild ankle sprain nga iyang nakuha sa preseason game batok sa New Orleans Pelicans.
Gipahibalo ni head coach Brian Keefe nga gipagawas ang rookie forward gikan sa duwa isip pag-amping ug ipaubos pa kini sa dugang nga eksaminasyon.
"Among tan-awon og maayo kon makakuha na ta og dugang nga impormasyon," matud pa ni Keefe.
Ang 6-foot-9 nga si Dybantsa gidala paingon sa locker room nga nagkiang human sa maong play.
Sugdan sa Wizards ang ilang regular season karong Huwebes, Oktubre 22, 2026 (PH time) batok Milwaukee Bucks.
Si Dybantsa nag-average og 25.5 puntos atol sa iyang college campaign sa BYU. / RSC