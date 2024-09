Salisi gang nailhan na

Sa mikatap nga video sa social media makita ang unom ka mga babaye nga diha sa vicinity sa Basilica Minore del Santo Niño nga mi-alirong sa usa ka babaye nga nanagkot.

Ang maong pagpanguot nahitabo niadtong alas 4:00 sa hapon, Miyerkules, Septiyembre 11, 2024.

Base sa kuha sa CCTV footage makita ang maong mga suspetsado nga miduol sa babaye ug dayong kuot sa bag sa biktima nga gitabonan ang kamot sa dala niini nga paypay ug malampuson nga nakuha ang cellphone nga wala makabantay ang biktima.

Dali nga misibat ang tulo ka mga suspetsado samtang ang laing tulo nagpabilin pa kini ug dayong panguros human makapanagkot.

Matod ni Police Major John Lynbert Yango, hepe sa Waterfront police station nga human nila makita ang maong video ila dayon ni nga gisubay sa ilang records.

Wala lang una nganli ni Yango ang mga suspetsado apan iyang gibutyag nga nag-atubang na sila og kasong pagpangawat ug paghupot sa illegal nga drugas samtang ang usa ila pa nga gi-profile aron sa pag-ila.

“Actually we already identified the five of the suspects so nailhan nato, gitan-aw namo ang record sa station 3 naa silay previous nga kaso nga same nga kaso nga theft tapos ingon ana gihapon kanang pagpanguot pick pockets and then naa sad silay kaso sa section 11 sa drugs RA 9165,” matod ni Yango.

Dugang ni Yango nga nag umol siya og team nga maoy iyang gitahasan nga motutok sa pagpangita niining unom ka mga suspetsado ug dali ra kini nga mapangita tungod kay naklaro man ang ilang mga panagway. Grupo sa mga Salisi gang nga ang uban taga Dakbayan sa Sugbo ug dunay nagpuyo gawas sa Siyudad ug gani ang usa pa nila ka miyembro anaa pa sa Cebu City Jail.

Tungod niining maong panghitabo ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miawhag sa publiko nga kon mosulod sa mga dapit nga daghang mga tawo lakip na sa simbahan nga labing maayo nga bantayan nila ang ilang mga butang sama sa bag ug uban pa. / AYB