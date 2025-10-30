SALN: Mark Villar, managsuong Tulfo labing dato sa mga senador

Ang tanang 24 ka senador nipakita sa ilang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALNs) human gitangtang ang mga restriksyon sa pag-access sa publiko sa maong mga dokumento, sumala sa gimando sa Office of the Ombudsman taliwala sa nagpadayon nga imbestigasyon mahitungod sa anomaliya sa flood control projects sa gobiyerno.
Niadtong Oktubre 14, 2025, ang Office of the Ombudsman nag-isyu og Memorandum Circular 3, nagtangtang sa pipila ka restriksyon sa pag-access sa publiko sa mga SALN nga nag-ingon nga ang publiko adunay lehitimo nga katungod nga masayran kon giunsa pagkuha ug pagdumala sa mga opisyal ang ilang katigayunan.
Lakip sa 24 ka senador, si Senador Mark Villar nagdeklara sa labing taas nga net worth nga P1.26 bilyon hangtod Disyembre 31, 2024 — tanang kabtangan nga walay utang.
Nagdeklara sab si Villar og business interests sa Himlay Realty Inc. ug Major Asset Ventures Holdings Inc.
Naglista siya og siyam ka paryente sa serbisyo sa gobiyerno, lakip ang iyang asawa, si Undersecretary Emmeline Aglipay-Villar sa Department of Social Welfare and Development (DSWD); iyang inahan, si Senador Cynthia Villar; ug iyang igsuon nga si Senador Camille Villar.
Nagsunod sa ikaduha nga ranggo mao si Senador Raffy Tulfo nga adunay gideklara nga net worth nga P1.05 bilyon hangtod Disyembre 31, 2024, walay utang usab.
Lakip sa nalista nga mga kabtangan ni Tulfo ug sa iyang asawa mao ang real estate nga nagkantidad og P376.8 milyunes, bank deposits nga milapas sa P288 milyunes, ug daghang luxury vehicles, ang uban bulletproof, lakip ang usa ka 2024 Cadillac Escalade, usa ka 2020 Lexus LX450D, ug usa ka 2016 Mercedes-Benz AMG G63.
Nagdeklara sab si Tulfo og business interests sa RW Productions Inc., Raffy Tulfo in Action Foundation Inc., ug Idol Network Philippines Inc.
Ang ikatulo nga labing adunahan nga senador mao ang rookie lawmaker nga si Erwin Tulfo, igsuon ni Raffy, nga adunay net worth nga P497 milyunes hangtod Hunyo 30, 2025 — P656.30 milyunes nga kabtangan ug P159.29 milyunes nga utang.
Nagdeklara siya og business interests sa lima ka kompanya ug naglista og upat ka paryente sa serbisyo sa gobiyerno, lakip ang iyang anak nga si Elizabeth, usa ka Political Affairs Officer II sa Senado.
Si Senador Juan Miguel Zubiri ang ikaupat nga labing adunahan nga adunay net worth nga P431.77 milyunes hangtod Disyembre 31, 2024, gilangkuban sa P631.78 milyunes nga kabtangan ug kapin sa P200 milyunes nga utang. Usa siya ka stockholder sa 21 ka kompanya ug adunay tulo ka paryente sa serbisyo sa gobiyerno, lakip ang iyang amahan, si Jose.
Sa ikalima nga dapit si Senador Camille Villar nga nagdeklara og P362.07 milyunes net worth hangtod Hunyo 30, 2025, nga walay utang, ug adunay koneksyon sa 23 ka kompanya, lakip ang mga korporasyon sa pamilya sama sa AllHome, AllValue Holdings, Camella Homes, Family Shoppers Unlimited, Manuela Corp., Vista Land & Lifescapes, ug Vistamalls.
Si Senador Panfilo Lacson nag-ranggo sa ikaunom nga adunay net worth nga P244.94 milyunes hangtod Hunyo 30, 2025 — P256.77 milyunes sa kabtangan ug P11.83 milyunes sa utang. Nagdeklara si Lacson og interests sa Megastar Agrifarming Corporation, San Pedro Calungsod Medical Center, Solarestate Marketing Corporation, ug Southseas Agro-Aqua Ventures Inc.
Si Senador Robin Padilla nagdeklara og P244.04 milyunes net worth nga walay utang hangtod Disyembre 31. Aduna siyay business ties sa tulo ka kompanya ug unom ka paryente sa gobiyerno, lakip ang iyang mga igsuon sa amahan ug igsuon sa inahan.
Ang giakusahan nga si Senador Jinggoy Estrada kinsa gipasanginlang nakadawat og kickbacks gikan sa anomaliya sa flood control projects, nagdeklara og P221.21 milyunes net worth hangtod Disyembre 31, 2024 — P252.68 milyunes sa kabtangan ug P31.47 milyunes sa utang.
Nagdeklara siya og business interests sa S-E-N-J-I Corporation ug JELP Real Estate Development Corporation.
Si Senador Lito Lapid nagranggo sa ikasiyam nga adunay P202.03 milyunes net worth hangtod Hunyo 30, 2025, lakip ang P92.34 milyunes sa utang.
Si Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang nagkumpleto sa top 10 sa labing adunahan nga mga senador nga adunay P188.86 milyunes net worth hangtod Hunyo 30, 2025 — P465.60 milyunes sa kabtangan ug P276.74 milyunes sa utang.
Nagdeklara siya og ties sa VST Production Specialist Inc. ug TVJ Productions Inc.
Si Senador Imee Marcos, usa sa katapusang tulo nga nagpagawas sa SALN, nagdeklara og P164.99 milyunes net worth hangtod Hunyo 30, 2025, nga walay utang. Adunay siyay interes sa Marcos Presidential Center Inc., The Imelda R. Marcos Collection Inc., IPROD Inc., Creative Media and Film Society of the Philippines Inc., ug Amigos Familiares Y Socios Inc.
Si Senador JV Ejercito nag-ranggo sa ika-12 nga adunay P137.07 milyunes sa gideklara nga net worth hangtod Disyembre 31, 2024 — P179.06 milyon sa kabtangan ug P41.99 milyunes sa utang.
Nagsunod ang managsuon nga sila si Pia ug Alan Peter Cayetano nga adunay P128.29 milyunes ug P109.13 milyunes net worth, matag usa.
Ang kabtangan ni Pia miabot sa P151.08 milyunes nga adunay P22.79 milyunes sa utang, samtang si Alan Peter nagtaho og P110.66 milyunes sa kabtangan ug P1.53 milyon sa utang. Nagdeklara siya og link sa Philippine Art Nation Inc. isip usa ka incorporator sukad Mayo 2019.
Si Senador Sherwin Gatchalian nagdeklara og P89.52 milyunes net worth hangtod Disyembre 31, 2024, nga walay utang.
Si Gatchalian usa ka shareholder sa Wellex Industries Inc., Iloilo Country Club, Universal Leisure Club, The Orchard Golf & Country Club, ug Valley Golf & Country Club.
Ang nag-una sa lista sa “labing kabos” nga mga senador mao si Senador Francis “Chiz” Escudero nga adunay P18.84 milyunes net worth hangtod Disyembre 31, 2024, nga walay utang.
Si Escudero ubos sa pagpaniid tungod sa alegasyon sa pagkalambigit sa mga iregularidad sa flood control projects. Giangkon niya nga nakadawat og minilyon sa campaign contributions gikan sa usa sa top 15 government contractors alang sa flood control works apan gipanghimakak ang mga alegasyon sa pagdawat og kickbacks.
Ang uban pang mga senador nga adunay labing ubos nga net worth naglakip nila ni Risa Hontiveros – P18.98 milyunes (Kabtangan: P19.88 milyunes; Utang: P897,840), Francis “Kiko” Pangilinan – P26.73 milyunes (Walay utang), Ronald “Bato” Dela Rosa – P32.29 milyunes (Kabtangan: P61.31 milyunes; Utang: P29.02 milyunes), Christopher “Bong” Go – P32.43 milyunes (Kabtangan: P44.53 milyunes; Utang: P12.10 milyunes), Joel Villanueva – P49.50 milyunes (Kabtangan: P72.50 milyunes; Utang: P23 milyunes), Rodante Marcoleta – P51.96 milyunes (Kabtangan: P80.40 milyunes; Utang: P28.44 milyunes), Loren Legarda – P79.21 milyunes (Kabtangan: P100.73 milyunes; Utang: P21.52 milyunes), Bam Aquino – P86.55 milyunes (Walay utang). / TPM / SunStar Philippines