SALN ni Archival bukas kon susihon

Gihangop ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang sugyot nga ipatuman ang lifestyle check sa mga opisyal sa gobiyerno.
Andam siya nga ablihan ang iyang mga rekord alang sa pag-inspeksyon, sugod sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN).
“Sure, ang mo-handle ana... Seguro naa man mi SALN, unahon seguro nato ang SALN, in fact open ra man na. Open ta ana. Ang akong hangyo lang nila is rundown if unsa ilang gusto. Ato nang buhaton. Sure, I am encouraging, in fact, tanan opisyales sa government. I am willing,” matod ni Archival atol sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Kini nga pamahayag ni Archival nitumaw human si Konsehal Sisinio Andales nag-file og motion sa konseho nga nag-awhag alang sa usa ka institutionalized nga lifestyle check alang sa mga pinili ug gitudlo nga mga opisyal.
Gipasabot ni Andales sa iyang privilege speech niadtong Septiyembre 10 nga ang iyang sugyot dili usa ka “witch hunt” o adunay politikal nga motibo, apan usa ka lakang aron ibalik ang pagsalig sa katawhan sa gobiyerno.
Dugang niya, dili exempted ang Cebu City sa mga pasangil sa iregularidad sa paggasto ug mas lig-on karon ang gipangayo nga transparency. Gisugyot ni Andales ang pagmugna og Local Integrity and Lifestyle Audit Task Force aron mahimong institutional ang proseso.
Ang grupo langkuban sa mga buhatan sa Internal Audit Service, Human Resource and Development Office, ug City Legal Office, kauban ang koordinasyon sa mga ahensiya sa nasudnong gobiyerno sama sa Office of the Ombudsman, Commission on Audit (COA), ug Civil Service Commission (CSC). / CAV