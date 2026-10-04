Saludo sa atletang pinoy

Nakalangkat ang Team Pilipinas og 29 ka medalya—upat ka bulawan, siyam ka pilak, ug 16 ka bronse—sa paghuman sa 2026 Asian Games didto sa Aichi-Nagoya, Japan, niadtong Dominggo, Oktubre 4, 2026.
Ang Olympian nga si Carlos Yulo napud ang nialsa sa nasod pinaagi sa iyang duha ka bulawan gikan sa floor exercise ug vault sa men’s gymnastics.
Samtang ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena nibuhat og bag-ong Asian Games record nga 5.91 meters sa men’s pole vault, aron depensahan ang iyang titulo isip labing maayo sa Asya.
Samtang ang ikaupat nga bulawan sa nasod naggikan kang Jeus Yape kinsa nipatapsing sa China sa unang virtual taekwondo nga kompetisyon. Kani ang ikaduhang medalya ni Yape kompetisyon human siya nakuha og bronse sa individual poomsae.
Nitapos ang Pilipinas sa ika-17 nga dapit sa pangkatibuk-ang ranking.
Gidominar sa People's Republic of China ang kompetisyon nga niharos og 169 ka bulawan, 89 ka pilak, ug 83 ka bronse. Nagsunod sa ikaduhang dapit ang host nga Japan nga adunay 83-95-91 (269), samtang nitapos ang South Korea sa 39-43-68, India sa 21-27-37, ug Uzbekistan sa 21-25-24.
Ang nikompleto sa top 10 mao ang Iran (19-18-16), Thailand (18-13-21), Kazakhstan (12-24-48), Hong Kong (11-19-24), ug Bahrain (11-5-6). / RSC