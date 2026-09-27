Sam Costanilla napalgan’g patay sulod sa awto

Napalgan niadtong Dominggo, Septiyembre 27, 2026, sud sa iyang sakyanan ang inila, beterano ug multi-awarded nga sakop sa media nga si Sam Costanilla, 68, minyo, taga Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo.
Naa siya sud sa iyang sakyanan dihang nadiskubrehan ang iyang patay’ng lawas.
Naka parking siya sa atubangan sa Annex Building sa Barangay Hall sa Inayawan, sukad pa sa niadtong Biyernes sa buntag sumala sa mga barangay tanod.
Mga bata nga nangagi sa karsada maoy nakabantay nga baho ang sakyanan alas 8:35 sa buntag niadtong Dominggo.
Sa ilang paglili, nakita nila si Costanilla nga anaa sa driver’s side nga wa nay kinabuhi.
Ang Chief Executive Officer sa DotTv Nationwide Juniño Padilla nibutyag nga nahibong siya nga way tubag-tubag sa iyang mga text ug tawag si Costanilla sukad niadtong Sabado.
Ang igsuon ni Costanilla nga si Monching, 70, nikompirmar nga iya gyung manghod ang napalgan nga patay.
Base sa CCTV sa Command Center sa barangay, alas 8:22 sa buntag sa Septiyembre 25, naka-parking ang sakyanan ni Costanilla.
Gikan kini nga nag-newscast sa DYCM .
Si Costanilla ang Station Manager sa DYCM-Cebu, Entertainment Chief sa DOT TV Nationwide ug composer, writer-director. / VLM