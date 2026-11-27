Gisusi sa Provincial Veterinary Office (PVO) ang giingong gipalusot nga mga baboy gikan sa isla sa Negros isip usa sa mga posibleng tinubdan sa African swine fever (ASF) sa Lungsod sa Samboan, habagatang Sugbo, diin nakompirmar ang mga positibong kaso sa Barangay Colase.
Matod ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy, duha ka resulta sa eksaminasyon gikan sa Barangay Colase ang nagpositibo sa ASF base sa pagsusi sa Department of Agriculture-Central Visayas (DA 7) Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory.
Sa inisyal nga imbestigasyon, posibleng nakasulod ang maong virus pinaagi sa mga gipalusot nga baboy gikan sa Negros.
“Based on mga initial investigation, naay introduction coming from Negros again, mga smuggled,” matod ni Vincoy atol sa pakighinabi sa media niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Dugang niya, nakadawat usab og taho ang mga awtoridad nga dunay pipila ka mga baboyan sa Colase ang nakapalit og buhi nga mga baboy gikan sa silingang Lungsod sa Ginatilan.
Bisan pa niini, nagpadayon gihapon ang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga tinubdan sa maong sakit.
Nagsugod ang imbestigasyon sa PVO sa gidudahang kaso sa ASF sa Samboan human nangayo og tabang ang lokal nga kagamhanan aron masusi ang sunod-sunod nga pagkamatay sa mga baboy sa usa ka barangay.
Ang mga sample nga nakolekta gipadala dayon sa laboratoryo sa DA 7, diin duha ka resulta gikan sa Barangay Colase ang migawas nga positibo sa wala pa ang Nobiyembre 9.
Niadtong Nobiyembre 12, gipahibalo ni Vincoy ang Provincial Board nga duha ka lungsod sa habagatang Sugbo ang gipaubos sa surveillance tungod sa gidudahang kaso sa ASF, apan nagdumili siya sa paghingalan niini samtang gipaabot pa ang opisyal nga resulta sa laboratoryo.
Pagka-Nobiyembre 25, gibutyag ni Vincoy nga anaa na sa ikaduhang semana sa containment ang Samboan, ug nagpabiling ang Colase lang ang bugtong barangay nga dunay kompirmadong kaso.
Gipalapdan na sa PVO ang ilang surveillance sa laing 14 ka barangay sa maong lungsod ug nagpaabot na lang sa resulta sa 57 ka mga sample, human nagnegatibo ang unang 41 ka sample nga gisusi.
Sa laing bahin, ang ASF outbreak sa silingang Lungsod sa Ginatilan, nga unang nakompirmar niadtong Septiyembre 20, gideklarar nang kontrolado niadtong Oktubre 20 human nagnegatibo ang 60 ka sample gikan sa 12 ka barangay ug nahuman ang 14 ka adlaw nga surveillance period. /