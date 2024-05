Samsam on leave tungod sa sakit

Temporaryong molingkod isip acting mayor sa dakbayan sa Talisay si Vice Mayor Choy Aznar tungod sa pag-leave ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas kay naospital tungod sa sakit.

Sa opisyal nga social media page ni Gullas, iyang gisaysay nga gikinahanglan niyang magpaalim gumikan sa mild pneumonia, throat infection ug bato sa iyang kidney.

Matod niya nga niadto pang Sabado gihilantan na siya. Sa sinugdan, gituohan nga siya gi-dengue apan negatibo.

Subay niini, gipahibawo sa mayor nga mag leave siya sugod niadtong Lunes hangtod sa Biyernes, diin iyang gitahasan si Aznar nga maoy moduma sa Wednesday weddings sa mga konstituente niini.

“In the spirit of transparency for all Talisaynons and our constituents since I’m a public official, I will be filing a sick leave Monday, until Friday this week. I am currently in the hospital because I was admitted last Sunday afternoon,” matod ni Gullas sa Mayo 14, 2024 nga post.

Sa naandan, magpahigayon og kasal si Gullas matag Miyerkules nga himuon sa City Hall ug uban niini sa Talisay Park.

Nangayo usab og dispensa ang mayor sa mga natumngan sa schedules sa tigom nga gikanselar tungod sa kahimtang niini.

Gidasig usab sa mayor ang iyang mga konstituente nga hatagan og pagtagad ang panglawas sa padayong pagpanginabuhi aron kalikayan ang nagkadaiyang mga sakit. / ANV