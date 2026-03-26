San Antonio River Walk: Usa ka panaw sa handumanan

Dugay na kong nagpuyo sa Texas sukad ko naminyo sa akong bana. Sa tinuod lang, dili gyud ko kaayo laagan diri sa United States kay paspas ang dagan sa kinabuhi ug pirmi ko busy sa trabaho. Mas malinawon para nako ang pagpabilin sa balay, pag-atiman sa among tanaman nga gipalibutan sa kakahuyan, diin ang kahilom ug kabugnaw maoy akong pahulayanan matag adlaw.
Apan niadtong Pebrero, usa ka wala damha nga higayon ang nitungha, nakabalik ko og suroy sa San Antonio human sa dugay'ng panahon. Unom ka oras ang biyahe paingon didto gikan sa among gipuy-an kon land trip, apan among gipili ang paglupad aron malikayan ang kahuot sa trapiko ug aron mas mapadali ang among pag-abot.
Ang among pag-adto adunay espesyal nga katuyoan—ang akong anak nga si Megan napili isip kabahin sa Association of Texas Small School Bands All-State Band sa 2026. Usa kini ka dakong dungog, dili lamang alang kaniya, kondili alang sab sa among pamilya. Samtang siya nagrepresentar sa ilang tunghaan uban sa iyang mga band director, ako sab nakakita og higayon nga molingi sa akong kaugalingong mga handumanan.
Tungod kay anaa na man gyud ko, wala gyud ko maglangan sa pagbalik sa San Antonio River Walk, usa sa labing inila ug makasaysayanong dapit sa siyudad. Nailhan sab kini isip Paseo del Río ug nagsugod ang iyang kasaysayan human sa dakong Great Flood of 1921, nga maoy hinungdan sa pagplano og flood control ug sa pagpalambo niini ngadto sa usa ka matahom nga urban sanctuary. Karon, ang suba nga nikunhod sa kahilom naglagbas sulod sa mga 24 ka kilometro, nagliko-liko taliwala sa downtown nga gilibutan sa mga kahoy, suga, ug makapahupay nga hangin.
Sa akong paglakaw daplin sa suba, murag nibalik ang akong pagbati sa pagkabatan-on, ang kahayag sa mga lampara nga nagdan-ag sa tubig, ang kahumot sa pagkaon gikan sa nagkalainlaing café ug restaurant, ug ang hinay nga tingog sa mga sakayan nga nanglabay. Ang Riverwalk dili lamang usa ka lugar; usa kini ka kasinatian nga naghiusa sa kasaysayan, kultura, ug modernong kinabuhi sa San Antonio.
Bisan pa sa kasaba ug kahuot, adunay lahi nga kainit ug kalipay sa hangin. Usa ka pahinumdom nga ang pagbiyahe dili lang bahin sa lugar, kondili sa mga higayon nga atong mahinumdoman. /