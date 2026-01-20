San Juan Mayor: Sinulog di yano nga selebrasyon

Para kang Mayor Francis Zamora sa San Juan, ang Sinulog dili lang basta party o kalingawan, kondili usa kini ka lawom nga kasinatian diin naghiusa ang pagtuo, kultura, ug ang katawhan sa paagi nga dili malimtan.
Si Zamora nga mao ang National President sa League of Cities of the Philippines (LCP) sa usa ka interbyu niadtong Lunes, Enero 19, 2026, niangkon nga unang higayon nga nakatambong siya og Sinulog.
Si Zamora niestar og upat ka adlaw sa Sugbo aron mosaksi sa Sinulog Festival 2026.
Iyang gihisgutan ang kainit sa pagdawat sa mga Sugboanon ug ang lawom nga debosyon ngadto sa milagrusong imahe sa Sto. Niño.
Usa sa dili malimtan nga higayon alang kaniya mao ang pag-apil sa fluvial procession sa kaadlawon.
Sakay sa usa ka baruto uban sa libuan nga mga deboto, iyang nasaksihan mismo ang dakong pagtahod nga gipakita ngadto sa Sto. Niño.
Bisan sa kusog nga uwan sa iyang unang adlaw sa Sugbo, nitin-aw ang panahon alang sa fluvial procession.
Kini nagpamatuod sa iyang naobserbahan nga gituohan sa daghang mga lokal—nga ang Sto. Niño nagpanalangin sa Sugbo og maayong panahon sa Sinulog.
Niapil sab si Zamora sa solemneng foot procession uban ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug sa Grand Parade sa Cebu City Sports Center.
Hingpit niyang gidawat ang kasinatian sa Sinulog pinaagi sa taas nga mga baktas, pagsul-ob og tradisyonal nga head-dress, ug pagpabutang og face paint.
Natingala siya sa kadasok sa mga tawo ug namatikdan nga bisan pa sa minilyon nga nanambong, nagpabiling malinawon ang selebrasyon.
Iyang namatikdan nga ang festive atmosphere mabatyagan bisan asa, gikan sa mga hotel ug restawran hangtod na sa kadalanan.
Gihulagway niya nga lahi kini sa ubang mga piyesta nga iyang natambungan tungod kay ang Sugbo mao ang dapit diin natawo ang Kristiyanismo sa Pilipinas.
Gawas sa kalingawan, ang pagbisita ni Zamora adunay diplomatiko ug institusyonal usab nga katuyoan.
Niadtong Enero 16, iyang gipangulohan ang pagpirma sa sister city agreements uban sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Dakbayan sa Mandaue.
Ang pagpirma gihimo sa Cebu Provincial Capitol nga gidumala ni Gobernador Pamela “Pam” Baricuatro ug gitambungan nila ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan ug Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Dugang pa niana, ang Dakbayan sa San Juan nagpagawas og mga resolusyon nga nagpahayag sa tinguha niini nga makig-sister agreement sa Probinsiya sa Sugbo, Dakbayan sa Sugbo, ug Dakbayan sa Talisay.
Nagplano siya nga mobalik sa mosunod nga mga bulan aron himuong pormal kini nga mga panag-uban.
Matod ni Zamora nga kon hatagan og higayon sa mga opisyal sa Sugbo, ang San Juan moapil na sa Sinulog 2027 pinaagi sa ilang kaugalingon nga float, isip simbolo sa pagtinabangay sa mga sister cities.
Kini ang ikaduhang pagbisita ni Zamora sa Sugbo human sa iyang pagdonar og P1 milyon matag usa ngadto sa Probinsya sa Sugbo ug Dakbayan sa Bogo human sa 6.9-magnitude nga linog. / DPC