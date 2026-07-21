San Miguel batok Converge kombati sa mga wa'y pilde

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Titan Ultra
7:30 pm- San Miguel batok Converge
Magpinaksitay ang duha sa nag-unang teams sa Group A nga mao ang San Miguel Beermen ug Converge FiberXers sa main game karong Miyerkules sa gabii, Hulyo 22, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang FiberXers adunay 3-0 nga rekord ug kasamtangang nakigbahin sa NLEX Road Warriors sa liderato sa Group A samtang nagsunod ang Beermen, nga adunay 2-0 nga rekord.
Ang mga gipangbiktima sa FiberXers mao ang Titan Ultra Giant Risers, 105-74, Terrafirma Dyip, 105-103, ug ang guest team Macau Giant Pandas, 149-124, samtang ang mga gipanghubog sa Beermen mao ang Giant Pandas, 123-109, ug Dyip, 109-104.
Basi ning maong mga resulta, gilaumang kulbahinam ang panagsangka sa Beermen ug FiberXers.
Kon import ang hisgutan, dili ikalimod nga nakapabor ang Beermen basi sa average sa ilang import nga si George King nga 33.3 puntos kumpara sa average sa import sa FiberXers nga si Jalen Hudson nga 11.3 puntos lang.
Hinuon dili kini igong basihan aron makonsiderar ang Beermen nga inilog ning sangkaa gumikan kay sama sa Beermen, dili sab mabangbang ang lokal nga puwersa sa FiberXers hilabi na sa ilawom nga bahin.
Ang FiberXers maoy usa sa pipila lang ka teams nga adunay saktong ikaparang sa Sugboanong higante sa Beermen nga si 9-time MVP June Mar Fajardo.
Gilaumang mokawat og dakong atensyon ning sangkaa ang pagpakigparang ni Fajardo sa duha ka dekalidad nga big men sa FiberXers nga sila si Justin Arana ug Justine Baltazar.
Sa premirong duwa, magsangka ang defending champions TNT Tropang 5G ug ang padayong nagsalimoang nga Giant Risers.
Mao kini ang ikaduha pa lang nga duwa sa Tropang 5G, nga nasubhan og kulbahinam nga kadaugan batok sa Giant Pandas, 106-103.
Sa ilang bahin, ang Giant Risers wala pa’y daog sulod sa tulo ka mga duwa.
Gawas sa FiberXers, ang laing teams nga nakapilde sa Giant Risers mao ang Dyip, 113-100, ug Road Warriors, 135-100. / ESL