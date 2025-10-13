San Miguel gipakaging sa Phoenix

Gipakaging sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang defending champions San Miguel Beermen, 109-103, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 12, 2025, sa Philippine Baskletball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Ang Fuel Masters, nga nasubhan og dakong kapildihan batok sa TNT Tropang 5G, 78-93, nagbangis ning higayuna ug wala kini nagpakita og respeto sa gikahadlukang puwersa sa Beermen.
Alang ni Phoenix coach Willy Wilson, ang kadaugan dako og epekto kanila isip usa ka puwersa gumikan kay ilang napamatud-an nga kaya nilang mobuntog og usa ka lig-ong puwersa sama sa Beermen.
“Knowing we have the ability to beat a team like San Miguel Beer, it’s good for the team. We don’t know what pattern is gonna happen next,” matod ni Wilson nga napatik sa www.pba.ph.
Mao kini ang labing unang daog ni Wilson isip coach sa labing unang professional nga liga lukop Asya.
Ning sangkaa, naputol sa Fuel Masters ang ilang 10 ka sunodsunod nga kapildihan batok sa Beermen.
Ang mga batos ni Wilson nagbangis gyud ning kombatiha ug nakaposte kini og 16 puntos nga labaw dihang nakapasulod og three-pointer si James Kwekuteye sa nahabiling 6:47 minutos.
Ang Beermen, nga natagak sa wala naandan nilang posisyon diin nagbitay sila sa labing ubos nga bahin dala ang 0-2 nga rekord, ning-aksyon paggukod apan wala nila nakompleto ang misyon.
“Hard work and dedication,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Fuel Masters nga si Ricci Rivero, kinsa maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 16 puntos.
Sa premirong duwa, gipakaging sab sa Terrafirma Dyip ang NLEX Road Warriors, 91-91.
Puntos matag usa:
1st game:
Terrafirma (97) – Bravo 18, Ahanmisi 14, Hernandez 13, Hanapi 13, Sangalang 11, Paraiso 6, Nonoy 6, Olivario 5, Rivero 4, Zaldivar 3, Garcia 2, Catapusan 2.
NLEX (91) – Bahio 14, Torres 14, Ramirez 13, Policarpio 13, Semerad 12, Alas 7, Valdez 6, Amer 5, Nieto 3, Herndon 3, Marcelo 1. Quarters: 24-24, 46-41, 74-62, 97-91.
2nd game:
Phoenix (109) – Rivero 16, Tio 14, Ballungay 14, Perkins 13, Nelle 10, Caperal 9, Daves 7, Kwekuteye 6, Taha 6, Santos 5, Escandor 3, Jazl 2.
San Miguel (103) – Fajardo 19, Cruz 15, Perez 17, Trollano 16, Lassiter 9, Rosales 9, Brondial 6, Tautuaa 5, Tiongson 5. Quarters: 27-23, 61-51, 82-74, 109-103. / ESL