San Miguel import wa motunga sa duwa

Niduwa ang San Miguel Beermen nga walay import batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots niadtong Dominggo, Abril 12, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Wa motunga ang import nga si Justin Patton sa gipahigayong shootaround ug pregame warm-ups ug sa mismong duwa na sa San Miguel ug Magnolia.
Matod pa sa usa ka tinubdan, wala na motambong si Patton sa praktis niadtong Sabado ug dili na makontak sa team.
Tungod niini ang Beermen nisalig sa ilang All-Filipino players para sa usa ka importante nga duwa nga mohatag og posisyon sa playoffs.
Gitaho sa Sports5 sa ulahi nga tulo na ka adlaw nga wala mopakita si Patton sa praktis tungod kuno sa usa ka "sakit."
Bisan pa niini, nagpadayag og pagkadismaya ang mga opisyal sa San Miguel tungod kay wala gyud mopakita ang ilang import bisan sa warm-ups niadtong Dominggo.
Si Patton gikan sa bati nga duwa niadtong Miyerkules diin igo lang siya nakapasulod og 5-of-13 gikan sa field ug nitala og 12 puntos sa ilang 116-112 nga pilde batok sa Rain or Shine.
Sayo usab siyang nakakuha og upat ka fouls hinungdan nga nagsige lang og gawas-sulod sa bench, diin nabantayan ang bati nga body language niini samtang nagkadugay ang iyang paglingkod.
Niining pagsuwat, nagduwa pa ang Beermen ug Hotshots sa fourth quarter. / RSC