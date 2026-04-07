San Miguel kontra ROS

5:15 pm- Blackwater batok Titan Ultra
7:30 pm- San Miguel batok Rain or Shine
Protektahan sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters ang ilang limpyong rekord sa ilang pagpakigbatok sa San Miguel Beermen sa main game karong Miyerkules sa gabii, Abril 8, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Elasto Painters nga mao na lang ang bugtong wala’y pilde sa komperensya, kasamtangang nagsolo sa liderato dala ang 4-0 nga rekord.
Gikan sa pagsugod, maayo ang dagan sa duwa sa Elasto Painters sa pagpangulo sa ilang import nga si Jaylen Johnson.
Apan ang labing dakong hinungdan sa maayong gipakita sa Elasto Painters mao ang dakong suporta nga gihatag sa ilang lokal nga mga magduduwa hilabi na si Andrei Caracut.
Gani sa usa ka duwa nga wala nakaduwa si Johnson tungod sa suspensiyon, nakamaneho gihapon pagsakmit sa kadaugan ang Elasto Painters.
Batok sa Beermen nga adunay 3-2 nga rekord, gilauman nga makasugat og hugot nga kombati ang Elasto Painters.
Ang Beermen mosandig og maayo sa bag-o nilang import nga si Justin Patton lakip na nila ni June Mar Fajardo ug CJ Perez.
Sa premirong duwa, makigsangka ang Blackwater Bossing sa Titan Ultra Giant Risers.
Ang Bossing ug Giant Risers parehong naggunit og 1-3 nga rekord. / ESL