San Miguel mitumba sa Converge
Gipawgan og signal sa San Miguel Beermen ang Converge FiberXers, 96-90, sa Philippine Basketball Association (PBA) Phi­lippine Cup Season 50, Do­minggo sa gabie, Nobiyembre 2, 2025, didto sa Ynares Center, Antipolo.

Si Juami Tiongson nibuhat sa iyang tanan 14 puntos sa fourth quarter para putlon ang paghudlat sa FiberXers ug mosutoy ngadto sa kadaogan.

Nibuhat og 12-5 run ang Beermen nga maoy nakapalapad sa labaw ngadto sa utso puntos.

Ang nine-time MVP nga si June Mar Fajardo nipalapad sa labaw ngadto sa 11 puntos, 91-80, sa nabiling 4:04 sa duwa ug wa na molingi ang Beermen ditso sa ilang ikatulong sunodsunod nga daog.

Nisaka ang defending champion Beermen ngadto sa 3-2 (win-loss) record ug higpit na kini nakabawi sa back-to-back nga pilde sa unang nilang duha ka duwa. / RSC

