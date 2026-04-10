San Remigio motocross nakanselar tungod sa krisis sa lana

Gumikan sa kakulian nga dili kapugngan, nakadesisyon si Cebu motocross patron Lou Ornopia nga kanselahon ang 2026 nga edisyon sa iyang tinuig nga motocross competition.
Opisyal kini nga gianunsyo ni Ornopia pinaagi sa iyang Facebook account.
Nakatakda unta karong Dominggo, Abril 12, 2026, sa Barangay Calambua, Lungsod sa San Remigio ang 27th SB Lou Ornopia Motocross Cup apan gumikan sa padayong krisis sa lana nunot sa tensyon sa Middle East, nakadesisyon si Ornopia nga dili una kini ipadayon karong tuiga.
“Sa akong mga pinalanggang riders, motocross enthusiasts, race teams, sponsors, mga dumoduong sa atong Barangay Calambua aron manan-aw, wala lang una tay motocross ron fiesta ha, bawi na lang ta next year puhon. Daghang salamat sa pagsabot. God bless us all!” mensahe ni Ornopia sa iyang Facebook account.
Sukad sa pagkahimugso sa ning maong motocross competition niadtong 1997, mao kini ang ikaduhang higayon nga nakanselar ang kalihukan.
Ang premirong kanselasyon nahitabo niadtong 2000 tungod sa kalibutanhong pandemya, nga nainat pa hangtod sa 2021.
Gipasabot ni Ornopia, kinsa usa ka konsehal sa Lungsod sa San Remigio, nga lisod kon moahat siya nga ipadayon ang lumba bisan nagpadayon ang gubot sa Middle East. / ESL