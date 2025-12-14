Sanchez milabni sa ika-3 niyang bulawan sa SEAG

Nakadugang og usa na usab ka bulawan nga medalya ang Olympian swimmer Kayla Sanchez human niya gipatigbabawan ang women’s 100m backstroke niadtong Sabado, Disyembre 13, sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand.
Nakarekord si Sanchez og oras nga 1:02.35 aron makuha ang bulawan, samtang napugos sa pilak si Mia Millar sa Thailand nga adunay 1:02.52, ug ang bronse miadto kang Flairene Candrea sa Indonesia nga nakatala og 1:02.60.
Kini mao na ang ikatulong bulawan nga medalya ni Sanchez sa torneyo, sunod sa iyang mga kadaugan uban sa Philippine team sa 4x100m freestyle relay ug sa 100m freestyle. / RSC