Sandiganbayan mibasura sa 3 ka kasong graft batok sa BAC members sa Cebu City

Gibasura sa Sandiganbayan Seventh Division ang tulo ka kasong graft batok sa lima ka miyembro sa Cebu City Bids and Awards Committee (BAC) human nga napakyas ang prosekusyon sa pagpamatuod sa ilang kalambigitan sa maong kahiwian.
Base sa resolusyon, gi-aprubahan sa anti-graft court ang motion to quash nga gisang-at nila ni Dominic Diño, Janeses Ponce, Leizl Calamba, Conrado Ordesta III, ug Lyndon Bernardo Basan, kalabot sa reklamo'ng paglapas sa Section 3(e) sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Ang maong kaso may kalabotan sa paghatag sa multi-million-peso nga kontrata sa solid waste management niadtong 2021 ngadto sa tulo ka pribadong kompanya: Jomara Konstruckt Corp., ACM Hauling Services, ug ARN Central Waste Management Inc.
Sumala sa prosekusyon, ang maong mga kontrata nakadaot sa kagamhanan ug naghatag og dili matarong nga benepisyo sa mga pribadong kontraktor.
Apan, gibasura ang kaso human giaprobahan sa korte ang “motions to quash” sa depensa—usa ka legal nga lakang sa dili pa sugdan ang husay sa dihang nakita nga depektuso ang “criminal information.”
Nasuta sa Sandiganbayan nga misalig pag-ayo ang prosekusyon sa paglista sa mga nalapas nga administratibong lagda sa procurement imbes nga pamatud-an ang kriminal nga tuyo o intent.
Giklaro sa korte nga ang sipyat sa mga pamaagi sa procurement sa gobyerno dili diha-diha masabot nga adunay nahimong criminal violation sa RA 3019.
Atol sa husay, napamatud-an sa depensa nga ang procurement guidelines gituyo aron magdumala sa administratibong proseso ug dili isip penal nga balaod.
Gihingusgan sab nila nga ang mga alegasyon sa prosekusyon dili klaro nga legal conclusion.
Samtang ang prosekusyon nangatarungan nga dili na kinahanglan ipresentar ang detalyadong ebidensya sa inisyal nga bahin sa pagsaka sa kaso. Matod pa nga ang mga nalapas nga lagda sa procurement nagpakita sa pamaagi sa giingong graft, ug igo na kini aron ipakita ang nahimong kadaot sa pundo sa gobyerno ug dili patas nga benepisyo sa mga kontraktor.
Gisalikway sa Sandiganbayan ang baruganan sa prosekusyon, ug giingong napakyas sa pagkab-ot sa contitutional requirement nga klarong nagpahibalo sa mga akusado sa kinaiya ug hinungdan sa krimen nga ilang giatubang.
Ang korte nagpahinumdom nga ang bisan unsang kalibog o kakulang sa kasong kriminal mopabor ngadto sa akusado, subay sa prinsipyo sa presumption of innocence.
"While the amended Informations mentioned in the elements of violation of Section 3(e) of RA 3019, the prosecution failed to explicitly indication the acts and facts how the accused committed the offenses charged," tipik sa natala nga resolusyon nga giluwatan ni Associate Justice Pahimna. / DPC
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Editor's Note: Ang naunang bersyon sa maong artikulo nasayop diin unang gikataho nga "Sandiganbayan Mibasura sa Kasong Graft batok ni kanhi Cebu City mayor Michael Rama."
Ang maong sayop nga taho, gi-update na sa husto nga impormasyon.