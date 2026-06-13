Sandiganbayan mibasura sa kaso’ng graft ni Rama

Gibasura sa Seventh Division sa Sandiganbayan ang tulo ka kasong graft batok kang kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ug sa mga miyembro sa Bids and Awards Committee (BAC) human madesisyuni nga huyang ug kuwang sa mga konkretong detalye ang kaso sa prosekusyon.
Sa usa ka resolusyon nga giluwatan ni Associate Justice Pahimna, ang anti-graft court nipabor sa mga motion to quash nga gisang-at sa mga akusado sa Criminal Case Nos. SB-25-CRM-0033 hangtod 0035, nga pulos may kalabutan sa giingong paglapas sa Section 3(e) sa Republic Act (RA) 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Lakip sa mga naabswelto mao silang Rama, ug ang mga miyembro sa BAC nga silang Leizl Calamba, Lyndon Bernardo Basan, Conrado Ordesta III, Janeses Ponce, ug Dominic Dino.
Ang mga kaso nagumikan sa giingong pag-award sa multi-million nga mga kontrata sa solid waste management niadtong 2021 ngadto sa tulo ka pribadong kompanya, ang Jomara Konstruckt Corporation, ACM Hauling Services, ug ARN Central Waste Management Inc., nga suma sa mga piskal nagdala og dako nga kadaot sa kagamhanan ug naghatag og dili makiangayong bentaha sa mga pribadong entity.
Apan nakita sa korte nga ang prosekusyon balik-balik nga napakyas sa pagtino sa “ultimate facts” o mga nag-unang kamatuoran nga nagpakita kon giunsa sa mga akusado paghimo ang giingong iregularidad.
Imbes nga buhaton kini, misalig lang ang prosekusyon sa pagkutlo sa mga lagda sa procurement ubos sa Revised Implementing Rules and Regulations sa RA 9184 ug mga kamanduan sa Government Procurement Policy Board.
Gipasidaan sa korte nga ang yano nga pagpasangil sa paglapas sa mga pamaagi sa procurement dili awtomatikong maglangkob sa graft ubos sa Section 3(e) sa RA 3019.
Matod niini, ang giusab nga informations kasagaran gilangkuban lang sa mga legal conclusions ug napakyas sa pagdetalye sa klaro nga mga overt acts nga mabasol sa matag akusado.
Sa pag-aprobar sa mga motion, gipatuman sa Sandiganbayan ang Rule 117 sa Rules of Court, nga nagtugot sa pagbasura sa mga kriminal nga impormasyon kon ang mga kamatuoran nga gilatid wala maglangkob og krimen, bisan pa og nahatagan na og higayon ang prosekusyon sa pag-usab niini.
Ang mga akusado managlahing nipresentar sa ilang motion to quash sa informations, dungan sa pag-ingon nga ang mga gikutlo nga probisyon sa procurement dili mga penal laws o balaod sa silot ug dili makabarog sa iyang kaugalingon aron suportahan ang usa ka kriminal nga sumbong.
Ang mga pasangil hanap ug mas dako nga legal conclusions imbes nga tinuod nga mga akusasyon sa kamatuoran. Napakyas ang informations sa pagtino sa piho nga mga buhat nga gihimo sa matag akusado. /