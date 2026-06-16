Sandiganbayan mimando sa pagsuspenso ni Jinggoy

Gimandoan sa Sandiganbayan ang pagsuspenso sa nabilanggo nga si Senador Jinggoy Estrada taliwala sa nagpadayon nga mga kasong graft batok kaniya nga may kalambigitan sa anomalosong mga kickback sa proyekto sa flood control.
Ang Sandiganbayan Second Division, nga maoy naggunit sa mga reklamo sa graft batok kang Estrada, miluwat og 90 ka adlaw nga preventive suspension niadtong Martes, Hunyo 16, 2026.
Si Estrada gidakop niadtong Hunyo 1 ug kasamtangang nabilanggo sa Quezon City Jail sa Payatas ubos sa kamanduan sa Fifth Division sa Sandiganbayan, nga maoy nagkupot sa mga kasong plunder batok kaniya.
Matod sa Opisina sa Ombudsman, ang mga kaso nga gipasaka batok kang Estrada ug sa iyang mga kauban nga respondent—lakip ang kanhi Kalihim sa Public Works and Highways nga si Manuel Bonoan, ug ang kanhi mga inhenyero sa DPWH nga sila si Denryl Cortuna, Arturo Gonzales, Jr., ug Manny Bulosan—naggikan sa “makuti nga mekanismo, ilegal nga pagsal-ot sa pundo sa badyet, ug alokasyon sa proyekto sulod sa portfolio sa imprastruktura sa DPWH alang sa fiscal year 2025.”
Si Estrada giingong nakadawat og P573 milyones nga kantidad sa kickbacks human gahini og pundo ang mga designated infrastructure projects pinaagi sa budget insertions.
Si Estrada ang labing unang taas nga opisyal sa gobyerno nga nabilanggo tungod sa anomalosong mga proyekto sa flood control.
Ikatulong higayon na kini nga siya nabilanggo tungod sa mga pasangil sa korapsyon. /TPM / SunStar Philippines