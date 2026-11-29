Gipapas sa Sandiganbayan ang mga kaso batok sa usa sa mga kaubang akusado ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez sa kasong plunder nga nagkantidad og P7.4 bilyon, may kalabotan sa giingong mga kickback gikan sa mga 400 ka mga proyekto sa gobyerno.
Sa usa ka 11-pahinang resolusyon, giaprobahan sa Third Division sa Sandiganbayan ang giusab nga charge sheet nga nagtangtang sa ngalan ni Samchan Foreign Exchange Corporation president Felicito Guevarra gikan sa kaso.
Niingon ang anti-graft court nga si Guevarra mahimo nang saksi sa maong kaso.
Gitugyan si Guevarra sa National Bureau of Investigation (NBI) niadtong Nobyembre 19.
Niingon ang Office of the Ombudsman nga gihatagan si Guevarra og conditional immunity o kondisyonal nga proteksiyon batok sa pagpasaka og kaso, “tungod kay gikinahanglan ang iyang testimonya ug mga rekord aron mapamatud-an ang kamatuoran niini nga kaso.”
Lakip sa iyang immunity ang higpit nga mga kondisyon, sama sa hingpit ug matinud-anong pagpakigtambayayong sa mga imbestigador ug pagtugyan sa tanang rekord ug mga kagamitan sa kompaniya.
Matod sa Office of the Ombudsman, makatabang ang testimoniya ug mga rekord ni Guevarra sa prosekusyon sa pagsubay sa paglihok sa kuwarta nga giingong gihisgotan sa charge sheet.
Gibalik ni Guevarra ang P373 milyones nga iyang nadawat gikan sa giingong pagproseso sa mga transaksiyon nga mokabat sa P37 bilyon alang kang Romualdez.
Karon, si Romualdez gipriso sa Quezon City Jail.
Samtang, gisalikway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga taho nga tugotan na sa dili madugay si Romualdez nga makapiyansa.
“Ngayon, mayroong may matinding kumakalat, ito dididretsuhin ko na: baka raw makakuha ng piyansa ‘yung isang suspek natin na nakakakulong ngayon, na malaki, the biggest, in other words that’s Martin Romualdez. Pinapakalat nila ‘yan. Propaganda. Parang gusto nilang kondisyunin na ‘wag kayo magugulat kung makakuha ng [piyansa]. Pero kami we’re vigorously opposing that,” matod niya sa usa ka interview sa radyo. / TPM / SunStar Philippines