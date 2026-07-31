Sangat National High School sa San Fernando, nakadawat og hulga

Naalarma ang mga tinun-an ug magtutudlo sa Sangat National High School sa Barangay Sangat, Lungsod sa San Fernando human makadawat og hulga sa pagpamusil sulod sa maong tunghaan alas 6:34 sa buntag, Huwebes, Hulyo 30, 2026.
Nadawat sa San Fernando Police Station ang taho mga alas 9:30 sa buntag.
Niresponde gilayon ang kapulisan sa maong lungsod nga gipangulohan sa ilang hepe nga si Police Major Timothy Jim Romanillos.
Subay sa ilang imbestigasyon, mga alas 6:34 sa buntag sa maong adlaw, usa ka “Ted Hermosa” nga pangalan sa Facebook account ang nipadala og mensahe sa Sangat NHS-Supreme Secondary Learner Government Facebook page nga nagkanayon nga nagpadulong na siya sa maong eskwelahan para mamusil ug nidugang pa nga suwerte na lang ang mga nakauli na.
Apan sa wala pa maabot ang mga polis, ang school principal nga si Rosemariwen Renes nihimo na og security measures pinaagi sa pag-lock sa gate ug sa mga pultahan sa matag classroom ug gipang-inspeksyon ang mga bag sa tanang estudyante.
Pag-abot sa mga polis, nitabang na lang sab sila sa pag-inspeksyon sa mga bag apan wa silay nakitang hinagiban.
Ila sab nga gipangsusi ang matag suok sa tunghaan.
Magpadayon gihapon sa paghimo og imbestigasyon ang kapulisan ug makig-coordinate sa Regional Anti-Cybercrime Unit (Racu) 7 aron ilhon ang nagpadala sa maong mensahe sa pagpanghulga. / JDG