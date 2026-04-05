Sangka sa mga higante

Gipahinumdoman ni Nikola Jokić nganong usa siya ka 3-time league MVP sa iyang pagkigsangka sa batan-ong superstar nga si Victor Wembanyama.
Nidaog ang team ni Jokic nga Denver Nuggets batok ni Wembanyama ug San Antonio Spurs, 136-134, sa overtime sa National Basketball Association (NBA) game niadtong Dominggo, Abril 5, 2026 (PH time) didto sa Ball Arena sa Denver, Colorado.
Si Jokic nipakatap og 40 puntos gikan sa 13-of-25 shooting ug 13-of-15 sa free-throw line, lakip na ang 13 assits ug walo ka rebounds.
Nahimo si Jokic nga unang center sa NBA history nga naka-record og at least 40 puntos ug 10 assists nga wala’y turnover sa duwa.
Nagpadayon ang kainit sa Nuggets (50-28) nga niratsada sa ikawalong sunodsunod nga daog. Nadaog pud nila ang ang uwahing walo ka duwa sa ilang korte ug adunay record nga 15-13 sa Ball Arena karon nga season.
Ang Denver naa sa ikaupat nga pwesto sa West ug nagkaduol na sila sa Los Angeles Lakers, kinsa nagwagtangan og pambato nga sila Luka Dončić and Austin Reaves tungod sa injuries.
Nitabang ni Jokic sa maong duwa si Christian Braun nga nakabuhat og career-high lima ka tres ug natipos sa duwa nga adunay 21 puntos, walo ka rebounds ug upat ka assists.
Si Wembanyama nakarehistro og 34 puntos, 18 rebounds, pito ka assists ug lima ka blocks sa Spurs, kinsa napilde sa katulo pa lang ka higayon sulod sa uwahing 30 ka mga duwa.
Niamot si Stephon Castle og 20 puntos, samtang si Devin Vassell ug Julian Champagnie nitunol og 18 puntos matag-usa sa Spurs.
Nagpabilin sa ikaduhang pwesto ang Spurs sa West dala ang 59-19 nga baraha. / RSC