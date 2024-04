Sangka sa West nagkainit

Daw sama sa kainit sa summer sa Pilipinas ang ini­lu­gay sa No. 1 position sa Western Conference human nagtabla pagbalik ang Minnesota Timberwolves, Ok­la­homa City Thunder ug defending champion Den­ver Nuggets sa National Basketball Association (NBA).

Ang tulo ka teams pulos gakupot og 56-25 (win-loss) nga baraha ug usa ka duwa na lang ang nahibilin sa matag team sa regular season.

Gikilaw sa Timberwolves ang Atlanta Hawks, 109-106, sa Sabado, Abril 13, 2024 (PH time) Minneapolis nga maoy nagmugna sa three-way tie alang sa first place.

Ang bigman nga si Rody Gobert nikartada og 25 puntos ubanan sa 19 ka rebounds ug lima ka blocks aron pangulohan ang Timberwolves. Way sipyat si Gobert sa iyang 10-of-10 field goal, lakip na niini ang walo ka dunks, ug ang 10 puntos sa fourth quarter.

Kon magtabla lang ang duha ka teams, ang Minnesota maoy pabor sa head-to-head tiebreakers sa Denver ug Thunder, a­­pan kon mahimo’ng three-way tiebreaker, pabor kini sa Oklahoma. Kon modaug ang Timberwolves sa ilang final regular season game kontra Phoenix, unya naay mapilde sa Denver o Oklahoma sa managlahi nga mga duwa, makuha sa Timberwolves ang top spot.

Padayag ni Timberwolves coach Chris Finch nga di sila magsalig sa resulta sa ubang duwa ug ilang buhaton ang butang nga kontrolado nila.

“The only way you can get help is if you help yourself first,” sigon niini “Then we’ll see what happens. Either way though, Game 82 and we’re playing for a chance to win the Western Conference – it’s been a heck of a regular season.”

Si Naiz Reid niamot og 19 puntos, samtang si Anthony Edwards niduyog og 14 puntos ug si Mike Conley nitampo og 13 puntos ug 10 ka assists sa Timberwolves, kinsa nisugat sa pagbalik sa All-Star forward nga si Karl-Anthony Towns.

Ang bigman nga si Towns nibuhat og 11 puntos sa iyang pagbalik human ang 18 ka duwa nga pahuway tungod sa pag-repair sa damaged meniscus sa iyang left knee.

“Having had so much time to watch this team and watch from a different lens gave me a good understanding of what I can do when I go out there to help this team and impact it the most,” sigon ni Towns.

Ang Atlanta nakakuha og 19 puntos gikan kang Trae Young, 17 puntos kang Bogdon Bogdo­nović, ug 13 puntos ug 11 ka rebounds kang Clint Capela. / RSC