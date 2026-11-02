Santander mipahugot sa pagbantay batok sa ASF

Gipahugtan sa Lungsod sa Santander, habagatang bahin sa Sugbo, ang pagkontrol sa paglihok sa mga baboy human dunay gikatahong gidudahang kaso sa African Swine Fever (ASF) sa silingang lungsod.
Sa public advisory nga gipagawas niadtong Biyernes, Oktubre 30, 2026, mipahibawo ang lokal nga kagamhanan sa pagpatuman sa border control aron mapugngan ang posibleng pagsulod ug pagkaylap sa sakit sa baboy.
Gimanduan usab ang mga residente nga magpa-inspeksyon una sa ilang mga baboy sa dili pa kini ihawon, bisan pa og alang lamang sa kaugalingong konsumo ang karne.
Wala hinganli sa advisory kon unsang silingang lungsod ang gikatahong adunay gidudahang kaso sa ASF.
Ang maong lakang gisagop samtang nagpadayon ang pagpahugot sa mga lakang batok sa ASF, usa ka makatakod nga sakit sa mga baboy nga mahimong moresulta sa hangtod 100 porsiyentong kamatayon sa mga natakdan niini.
Misulay ang SunStar Cebu sa pagkontak kang Santander Mayor Marites Buscato ug Public Information Office Head Gemma Cortes niadtong Oktubre 30 apan wala pa kini motubag.
Wala usab makontak ang Municipal Agriculture Office sa Santander human gitawagan ang numero nga gilakip sa advisory niadtong Nobyembre 1, hangtod sa pagsulat sa balita.
Nahitabo kini human gideklarar ni Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy nga kontrolado na ang ASF outbreak sa lungsod sa Ginatilan niadtong Martes, Oktubre 20. / CDF