Santiago mobalhin pagduwa sa USA

Nakatakdang moduwa sa Amerika ang usa sa dekalidad nga magduduwa sa women’s volleyball sa Pilipinas nga si 6’5’ Jaja Santiago, kinsa naila sab nga Sachi Minowa.
Sa sayo pa, gipahibalo nang daan sa Philippine-born Japanese nga si Santiago atol sa Philippine leg sa 2026 Volleyball Nations League (VNL) nga mobalhin siya pagduwa sa League One Volleyball (LOVB), usa ka professional volleyball league sa US.
Gikompirmar kini sa LOVB pinaagi sa social media ning bag-uhay lang.
“Adding a new country to our list: the Philippines! Welcome, Sachi “Jaja” Minowa!!” social media post sa LOVB nga napatik Spin.ph. / ESL