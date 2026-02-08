Santisima gisilat ang Hapon nga kontra

Nibuhat og yanog nga kadaogan ang Filipino boxer Gabriel Santisima human niini gisilat ang inilog nga si Subaru Murata pinaagi sa unanimous decision didto mismo sa nasod sa nauwahi sa Korakuen Hall, Tokyo Japan, niadtong Pebrero 7, 2026 (PH time).
Gipatilaw ni Santisima ang hard-hitting nga si Murata sa iyang unang pilde sa pro career. Nakuha pud sa Pinoy boksidor ang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific super-bantamweight belt.
Ang Sugbuanong nga judge nga si Edward Ligas ug ang Thai judge nga si Mekin Sumon adunay identical iskor nga 96-93, samtang ang Japanese judge niiskor og 97-92 tanan pabor ni Santisima.
Nisaka ang record ni Santisima sa 10-1-1 nga dunay pito ka knockouts si Murata natagak sa 10-1, 10KOs. / RSC