Santisima mi-tiko sa ex-world champion

Gipakaging sa Sugbaonong si Alex Santisima Jr. ang mga tumatan-aw sa iyang pagrehistro og 8-round TKO nga kadaugan batok sa kanhi world champion ug kasamtangang world-rated Japenese Yukinori Oguni niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026, sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.
Sa kadaugan, si Santisima nisaka sa 14-2, 8KOs nga rekord samtang si Oguni kinsa kanhi International Boxing Federation (IBF) super bantamweight champion, nahagbong sa 24-5-3, 9KOs nga rekord.
Grabe ka inilog si Oguni hilabi na kay ubay-ubay nga dekalidad nga mga Pinoy nga boksidor ang iyang gipangpilde nga naglakip ni kanhi world champion Marlon Tapales.
Apan wala nagpatay-og ang 25-anyos nga si Santisima sa rekord ni Oguni ug nisukol siya'g binuknbokay og taman gikan pa lang sa pagsugod sa away.
Sa 8th round, mas niagresibo si Santisima ug sunodsunod nga kombinasyon sa mga kumo ang iyang gipauwan nga tataw nga nagpatay-og sa kalibotan ni Oguni hangtod nga giundang na sa referee ang away aron malikay si Oguni sa grabeng kastigo.
Si Santisima kinsa sakop sa Zip Sanman Boxing Stable, nagkanayon sa usa ka interbyu nga naningkamot gyud siya og maayo nga iyang mapatumba o mapaundang si Oguni kay nasayod siyang kuli nga modaog ning sangkaa pinaagi sa desisyon.
Ang impresibong kadaugan tataw nga nakahatag og dugang kadasig ni Santisima aron mas maningkamot sa pagkab-ot sa iyang pangandoy nga mahimong world champion ugma damlag. / ESL