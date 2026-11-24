Sa dili pa mahuman ang tuig 2026, moasdang og balik si Alex Santisima Jr. sa Japan alang sa usa ka malisod nga tahas.
Si Santisima nakatakdang makig-away og balik sa kanhi world champion nga si Yukinori Oguni sa Disyembre 31, 2026, sa Ebara Wave Arena sa Tokyo.
Ning awaya, pamatud-an ni Santisima nga dili taghap ang iyang 8th round stoppage nga kadaugan batok ni Oguni niadtong Agusto 16, nga nakasurpresa sa kampo ni Oguni.
Makonsiderar nga mao kini ang labing dakong kadaugan ni Santisima, kinsa nakasulod sa world rankings isip ranked No. 9 sa World Boxing Organization (WBO) ug No. 15 sa World Boxing Council (WBC) super-bantamweight division.
Ang Sugboanong si Santisima, 26, adunay 14-2, 8KOs nga rekord samtang ang beteranong si Oguni adunay 24-5-3, 9KOs nga baraha.
Sa laing bahin, mopakita og aksiyon sa samang promosyon ang laing Pinoy nga mga boksidor nga sila si Arvin Magramo ug Romer Pinili batok sa lainlaing kontra.
Si Magramo (22-2-1, 12 KOs) makigbatok ni Japanese Yuga Ozaki (10-0-1, 8 KOs) alang sa WBC light-flyweight world title eliminator samtang si Pinili (9-5-1, 7 KOs) makig-away ni Kenshin Yura (6-0, 5 KOs). /EKA, ESL