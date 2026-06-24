Santisima modepensa karong Hulyo 11

Depensaan ni Gabriel Santisima ang iyang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific super-bantamweight title batok kang Marsolo Pandian sa “Sanman 102” boxing card karong Hulyo 11, 2026 sa Malungon Sunken Arena sa Sarangani Province.
Mao kini ang labing unang higayon nga depensaan ni Santisima ang iyang bakus, nga iyang nalabni niadtong Pebrero 7, 2026 pinaagi sa unanimous decision sa kanhi wala’y pildeng si Japanese prospect Subaru Murata sa Japan.
Makonsiderar nga mao kini ang labing dakong kadaugan sa 21 anyos nga si Santisima, kinsa kasamtangang ranked No. 7 sa WBO ug No. 12 sa International Boxing Federation (IBF).
Si Santisima maoy usa sa mga estudyante ni coach Michael Domingo sa Zip-Sanman Wellness Center sa Dakbayan sa Sugbo ug stablemate ni kanhi world champion Melvin Jerusalem.
Sa iyang bahin, si Pandian maoy tag-iya sa Philippine Boxing Federation (PBF) super-bantamweight title, nga iyang nakuha pinaagi sa first round knockout nga kadaugan batok kang Ricky Cajutol niadtong Enero 26, 2026, sa Pangasinan.
Nakuha sab ni Pandian ang youth version ning maong bakus pinaagi sa majority decision nga kadaugan batok kang Mark Sabang sa ulahing bahin sa niaging tuig.
Si Santisima adunay impresibong 10-1-1, 7KOs nga rekord samtang si Pandian adunay 6-1-2, 2KOs nga baraha. / EKA