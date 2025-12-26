Santisima mosuway paglabni og laing regional title

Mosuway paglabni og laing regional belt si one-time world title challenger Filipino Jeo Santisima sa iyang pag-challenge ni World Boxing Organization (WBO) Inter-Continental super-featherweight champion Angelo Pena karong kadlawon sa Sabado, Disyembre 27, 2025 (PH time), sa Kursaal Arena sa Berne, Switzerland.
Mahinungdanon kining awaya alang kang Santisima gumikan kay kon malupig niya si Pena, hayan matuman ang iyang tinguha nga makasulod pagbalik sa world rankings.
Si Santisima, kinsa sakop sa Zip-Sanman Wellness Center sa Dakbayan sa Sugbo, katapusan niaway alang sa regional belt niadtong 2024 sa Masbate diin iyang gi-knockout sa 4th round si Arnon Yupang aron angkunon ang World Boxing Council (WBC) Asian Continental super-featherweight title.
Si Pena, kinsa usa ka Dominican apan nagbase na sa Switzerland, niangkon sa WBO Inter-Continental title pinaagi sa unanimous decision batok kang Hiroki Hanabusa sa niaging tuig.
Kini maoy ikatulong higayon nga depensaan ni Pena ang iyang korona.
Si Santisima adunay 26-8, 22 KOs nga rekord samtang si Pena adunay 12-0, 7KOs nga rekord. / EKA, ESL