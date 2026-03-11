Santisima nasulod sa world rankings

Nakasulod sa world rankings si Cebu-based boxer Gabriel Santisima human sa iyang kadaugan sa usa ka regional title bout sa Japan ning bag-uhay lang.
Si Santisima, 21, mao na karon ang No. 10 sa World Boxing Organization (WBO) ug No. 14 sa International Boxing Federation (IBF) super bantamweight division, diin undisputed champion si Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue.
Niadtong Pebrero 7, 2026, gipakaging ni Santisima ang Japan boxing pinaagi sa pagposte og unanimous decision nga kadaugan batok sa grabe ka inilog nga si Subaru Murata sa Korakuen Hall sa Tokyo.
Ning awaya, kaduha gi-knockdown ni Santisima si Murata nga maoy naghimo kaniya og agianan sa pag-angkon sa WBO Asia-Pacific super-bantamweight strap.
Si Santisima nag-training sa Zip-Sanman Wellness Center sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa paggiya ni Michael Domingo. / EKA, ESL