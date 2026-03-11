Superbalita Cebu

Santisima nasulod sa world rankings

Santisima nasulod sa world rankings
Published on

Nakasulod sa world rankings si Cebu-based boxer Gabriel Santisima human sa iyang kadaugan sa usa ka regional title bout sa Japan ning bag-uhay lang.

Si Santisima, 21, mao na karon ang No. 10 sa World Boxing Organization (WBO) ug No. 14 sa International Boxing Federation (IBF) super bantamweight division, diin undisputed champion si Japanese superstar Naoya “Monster” Inoue.

Niadtong Pebrero 7, 2026, gipakaging ni Santisima ang Japan boxing pinaagi sa pagposte og unanimous decision nga kadaugan batok sa grabe ka inilog nga si Subaru Murata sa Korakuen Hall sa Tokyo.

Ning awaya, kaduha gi-knockdown ni Santisima si Murata nga maoy naghimo kaniya og agianan sa pag-angkon sa WBO Asia-Pacific super-bantamweight strap.

Si Santisima nag-training sa Zip-Sanman Wellness Center sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa paggiya ni Michael Domingo. / EKA, ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph