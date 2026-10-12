Santo Papa operahan sunod semana

Gikatakda nga sa sayong bahin sunod semana ipa-ubos sa operasyon si Pope Leo XIV sa dihang nasuta nga adunay bukol sa iyang baga human sa iyang medical check-up.
“The doctors found an early, well-localised nodule on my lung,” pahibawo sa Santo Papa atol sa pagpahigayon sa Santos nga misa niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026, sa St. Peter’s Square didto sa Roma.
Sigon pa sa 71-anyos nga si Pope Leo nga ang iyang medical team nagtuo nga “husto ang pagpatuman sa interbensiyong medikal,” ug niuyon siya sa operasyon.
Gipasaligan sab niya ang mga pilgrim nga ang bukol nga nakita sa iyang baga “kontrolado ug limitado lang sa usa ka bahin” ug maayong na lang nadiskobrehan kini samtang sayo pa.
Human sa maong pamahayag gitapos sa Santo Papa pinaagi sa pag-ampo sa Angelus dungan sa pagpasalamat sa pilgrim sa ilang “spiritual closeness” ug pag-ampo alang sa iyang umaabot nga operasyon.
Human unya sa operasyon gipaabot nga molanat ngadto sa usa ka semana alang sa iyang recovery.
Base sa Vatican News nga sa Gemelli Hospital sa Roma himuon ang maong operasyon. /TPM / SunStar Philippines