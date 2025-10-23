Santos gisuspenso human nanukmag

Gipahamtangan sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) og multa nga P100,000 ug indefinite suspension si Basilan Starhorse Portmasters star Arwind Santos gumikan sa pagsukmag niini kang Tonton Bringas sa GenSan Warriors atol kombati sa duha ka mga kampo niadtong Lunes, Oktubre 20, 2025.
Sa sayo pa, nagbalor og P20,000 ug usa lang ka duwa nga suspensyon ang gipakanaog nga silot alang sa 44-anyos nga si Santos base sa sugyot sa technical committee.
Apan human giuwan og pagsaway sa netizens ang gaan nga silot sa kanhi MVP sa Philippine Basketball Association (PBA), nakadesisyon ang kadagkuan sa MPBL nga mas bug-at nga silot ang ipahamtang.
Kapila na sab nahitabo ang insidente sa pagpanukmag sa MPBL nga giorgnisar ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao. Adunay kritiko nga nitawag na sa liga nga “Maharlika Pilipinas Boxing League.”
Apan giklaro ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes nga dili paundayunan sa liga ang sama niini nga binuhatan.
“We condemn the incident and the MPBL will not tolerate such actions, especially during the playoffs,” matod ni Duremdes nga napatik sa Spin.ph.
“The league has the full authority to impose sanctions on this deplorable act and we hope that our measures help put these behaviors to an immediate end,” dugang ni Duremdes.
Ang silot maoy nakaputol og sayo sa duha ka seasons ni Santos sa MPBL.
Sa niaging duha ka buwan, si Michole Soela sa GenSan napahamtangan og lifetime ban ug P200,000 nga multa gumikan sa pagsukmag niini kang Jonas Tibayan sa Mindoro Tamaraws. / ESL