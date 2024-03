Sara: Black propaganda batok nako hiniusa’ng atake

Kusganong gikondena ni Bise Presidente Sara Duterte ang nagkagrabe nga “black propaganda” nga gitumong batok kaniya, nihulagway niini nga coordinated ug malisyuso nga paningkamot sa pagdaut sa iyang integridad.

Sa usa ka mensahe sa video nga gipaambit sa iyang opisyal nga mga social media account kaniadtong Huwebes, Marso 7, nihulagway si Duterte sa mga pag-atake nga “more intense, outrageous, and desperate.”

Gihulagway niya nga kini dili maayo nga aspeto sa politika, gigamit ingon usa ka hinagiban sa mga indibidwal nga gitumong sa pagdaut sa mga paningkamot sa pagpalambo sa nasod.

“Nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay-tao, na corrupt, abusado, taksil at isang war lord,” matod sa Bise-Presidente.

Gipunting niya ang lainlaing mga higayon, sama sa mga kontrobersiya nga naglibot sa confidential fund ug uban pa./Sunstar Davao