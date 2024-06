Sara: Dapig sa katawhan, di sa admin., wa sa oposisyon

Giklaro ni Bise Presidente (VP) Sara Duterte niadtong Sabado, Hunyo 29, 2024, nga ang iyang pagserbisyo alang sa katawhan, ug dili sa administrasyon o sa oposisyon.

“Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung anuman ‘yang political na ‘yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano ‘yung makakatulong sa ating mga kababayan, at kung ano ‘yung karapat-dapat,” pamahayag ni Duterte sa dihang gi-interview sa dakbayan sa Sugbo.

Mao kini ang iyang tubag dihang gipangayoan og reaksiyon labot sa pamahayag ni kanhi Presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga ang bise presidente na ang lider sa oposisyon nunot sa iyang pagluwat sa kabinete ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. isip kalihim sa Department of Education (DepEd), ingon man ang vice chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac).

Si Duterte miingon nga iyang gipadaplin ang iyang politikanhong mga plano aron sa pagtutok sa transisyon sa DepEd ingon man sa mga proyekto ug mga kalihokan sa Office of the President.

Ang pag-resign ni Duterte moepekto sa Hulyo 19, 2024.

Sa sayo pa, ang VP miingon nga gidasig siya sa iyang ina­han nga mobalik sa Davao City aron modagan pagbalik pagka-mayor.

Matod niya, ang iyang amahan, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ug ang mga igsuon nga sila si Sebastian ug Paolo pulos nagplano nga modagan pagkasenador sa 2025 midterm elections.

Si Paolo ang kasamtangang representante sa Unang Distrito sa Davao City, samtang si Sebastian ang mayor sa Davao City. / TPM / SunStar Phi­lippines