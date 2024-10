Sara Duterte: ‘Hindi marunong maging Presidente ang nakaupo’

Gihulagway ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Biyernes, Oktubre 18, 2024, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. wala mahibalo unsaon pagbuhat sa iyang trabaho isip nag-unang lider sa nasod.

“Hindi ko kasalanan that we’re on this road to hell. Hindi marunong maging Presidente ang nakaupo,” matod ni Duterte sa usa ka press conference.

"I don’t ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. [Hindi] niya sinabi ano gagawin natin sa food security, wala siyang sinabi na ano gagawin natin sa inflation kasi alam naman natin darating yun kasi nafo-forecast naman siya,” dugang niini.

Iyang gihatagan og grado nga uno ang performance ni Marcos. “Kaya nga umalis ako sa admin. Hindi ko gusto naririnig ko, nakikita ko doon,” ingon ni Duterte.

“Kung Presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang number two lang itong bansa na ito, wala itong number one para sa akin,” iyang gidugang.

Gipahigayon ni Duterte ang press conference aron tubagon ang pamahayag ni Marcos nga daw mibati nga gilimbongan siya sa iyang gihulagway nga higala.

Gitubag ni Marcos ang pamahayag isip tubag sa komentaryo ni Duterte nga silang duha, bisan og nagkuyog sa pagdagan sa national elections niadtong 2022, dili higala.

Matod ni Duterte nga si Senador Imee, magulang nga babaye ni Presidente Marcos, ang iyang suod nga higala, kay nailhan na niya sukad pa niadtong 2012.

"Hindi ko alam kung ano 'yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sakin ang kampanya ko. Binigay ko sa kanila, nanalo sila. So saan doon ang budol?" matod sa Bise Presidente.

"Nung tumulong ako sa administrasyon, ang DepEd (Department of Education) was Top Three. The morale of the teachers was so high. They were so happy maghirap na magturo rain or shine. Saan doon ang budol, sa akin ba ‘yon kung number three ang DepEd? Hindi, sa President, sa bayan yon, accomplishment ng President, cabinet secretary lang ako. Anong budol?” dugang niya.

Gibalik-balik ni Duterte nga siya ug si Presidente Marcos dili managhigala.

"Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. Hindi naman lahat ng katrabaho kaibigan natin. Nandoon lang tayo dahil meron tayong dapat gawin,” ingon ni Duterte.

Gihulagway usab niini nga gibati niya nga “tolerated” lang siya sa mga Marcos tungod kay daw “useful” siya ngadto kanila.

Matod pa ni Duterte nga alang kang Marcos "it is all about winning."

Imee ang nanawag?

Gihinumdom ni Duterte ang higayon dihang gitawagan siya ni Imee niadtong Oktubre 2021 aron hangyuon siya nga mahimong running mate sa iyang igsuon sa piniliay niadtong 2022.

"Tumawag sa akin si Imee, 'pwede ka ba mag vice president?' (Sabi ko) 'bakit mo ako nire-request na tumakbo?' 'Kasi matatalo kami ni Leni if hindi mo dalahin ang Bisaya.' It was very straightforward. It was all about winning," ingon ni Duterte.

Giingnan pa niya si Imee nga hangyuon na lang nila sila Senador Ronald dela Rosa, Christopher “Bong” Go, o Manny Pacquiao nga mahimong running mate sa iyang igsoon.

"Ang sabi niya (Imee), hindi daw talaga kakayanin. Si Senator Pacquiao refused kasi tatakbo siya for President," dugang ni Duterte.

Matod ni Duterte nga sa wala pa siya mihukom nga modagan isip Bise Presidente ni Marcos, iyang gitun-an ang mga survey aron makita kon makadaog ba siya ug nakig-estorya sa iyang pamilya.

Gihisgutan usab sa Bise Presidente ang pipila ka mga higayon nga nagpakita sa pagkawalay sinseridad ni Marcos.

Matod niya nga sa usa sa ilang pribadong pag-inestoryahanay, iyang gihangyo si Marcos og duha ka butang kon sila modaog: nga tugotan siya nga motrabaho sa security sector ug suportahan ang iyang pagbiyahe sa eroplano gikan sa Manila paingon sa Davao ug pabalik, aron matuman niya ang iyang mga katungdanan isip inahan ug usa ka public servant.

Miingon si Duterte nga bisan og gitanyag kaniya ang posisyon isip Kalihim sa Department of National Defense human sila makalingkod, gipili niya nga mangulo sa DepEd.

Hulyo dihang miresign si Duterte isip Kalihim sa DepEd ug isip vice chairperson sa anti-insurgency task force, unya gibutyag nga kini tungod sa pagmanipula sa budget ni House Speaker Martin Romualdez, ig-agaw sa mga Marcos, ug ni Ako Bicol Party-list Representative Zaldy Co, ang chairperson sa House Committee on Appropriations.

‘Pagkawalay sinseridad’

Miingon si Duterte nga wala matuman ang saad ni Marcos nga mosuporta sa iyang pagbiyahe sa eroplano.

"Hindi na natupad yon. Isang beses sinabihan ko siya, ‘pwede ba sabihan mo 'yung 250 na ako ang priority, hindi ikaw kasi yan ang usapan natin kasi diba naiintindihan mo na meron akong maliliit na anak.' Tapos, sinabi niya, 'do I have to tell them?' na semi-British accent and I said 'of course kasi President ka, ikaw magsabi. Then sunod naman ang priority si (First Lady) Liza (Araneta-Marcos) and then one time priority daw si ganyan," ingon ni Duterte. / TPM / SunStar Philippines

“So I said okay this is some form of insincerity. Okay, wala naman problema kasi ako lang yan, hindi naman problema yan ng bayan (So I said, okay, this is some form of insincerity. That’s fine. It’s just me, not a problem for the country),†iyang gidugang.

Miingon usab si Duterte nga usa sa mga hinungdan sa dihang nakaamgo siya nga nahimong toxic na ang mga butang tali kaniya ug ni Marcos dihang nitambong sila sa usa ka graduation ceremony, gipakaulawan sa Presidente ang usa ka estudyante nga nangayo sa iyang relo isip gasa sa graduation.

“Sabi niya doon sa bata, ‘why? Why will I give you my watch?’ Tapos tumawa pa pati ‘yung dalawa pang katabi niya,†ingon ni Duterte.

“Gusto ko tanggalin ang ulo niya that moment. I realized toxic na ‘yung relationship,†iyang gidugang.

Gisupak usab niya ang mga operasyon sa pulisya batok sa karon gibilanggo nga Kingdom of Jesus Christ (KOJC) founder nga si Apollo Quiboloy.

Bisan pa niining tanan, miingon si Duterte nga wala siya magbasol sa pagdagan isip Bise Presidente ni Marcos o sa pagkapili sa maong posisyon kay siya mituo nga “God has his reasons.†/TPM / SunStar Philippines