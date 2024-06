Sara Duterte mi-resign na isip kalihim sa DepEd

NILUWAT si Bise Presidente Sara Duterte sa Gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip kalihim sa Department of Education (DepEd) ug vice chairperson sa National Task Force to End Local Communism Armed Conflict nga epektibo sa Miyerkules, Hulyo 19, 2024, sumala sa pamahayag sa Presidential Communications Office (PCO).

“She declined to give a reason why. She will continue to serve as Vice President. We thank her for her service,” ti­pik sa pamahayag sa PCO.

Sa usa ka press conference, si Duterte niingon nga iyang ipadayon ang pagkampiyon sa kalidad nga edukasyon sa nasod.

“Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino,” matod ni Sara.

“Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas,” dason niya.

Si Duterte nagpasalamat sa mga magtutudlo sa Filipino nga iyang gikatrabaho sa miaging duha ka mga tuig isip DepEd secretary.

Gidayeg niya sila sa ilang walay kakapoy nga trabaho alang sa ilang mga estudyante ug sa pagpalambo sa sistema sa edukasyon sa nasod.

Si First Lady Liza Araneta-Marcos, sa sayo pa, nipadayag og kasuko batok sa Bise Presidente sa mga pagbiaybiay sa iyang amahan, kanhi Presidente Rodrigo Duterte, batok kang Presidente Marcos.

Ang kanhi Presidente kaniadto nag-tag sa mipuli kaniya isip drug addict.

Si Marcos niingon, bisan pa, nga pa sa gisulti sa iyang asawa, ingon man sa mga pag-ataki nga gihimo batok kaniya, ang iyang relasyon uban ni Bise Presidente Duterte nagpabilin nga “vibrant”ug nga wala siyay nakita nga hinungdan nga tangtangon siya isip miyembro sa iyang Gabinete.(TPM/SunStar Philippines)