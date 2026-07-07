Sara igo lang nakigtagbo sa iyang legal team sa Senado 

Nitunga si Vice President Sara Duterte sa Senate building niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, sa wala pa magsugod ang ikaduhang adlaw sa iyang impeachment trial.
Apan ang iyang pag-adto sa Senado alang lamang sa pakigtagbo sa iyang legal team.
Sa mubo niyang pahayag ngadto sa media, si Duterte niingon, “in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed.”
Matod ni Atty. Michael Poa, tigpamaba sa defense team ni Duterte, nipadayon ang bise bresidente sa iyang uban pang scheduled activities human sa maong miting.
Una na nga gipahibalo ni Duterte nga dili siya personal nga motambong sa iyang impeachment trial nga nagpadayon siya sa iyang baruganan nga ang usa ka respondent adunay katungod ubos sa Konstitusyon nga representahan sa iyang abogado.
DI MAPUGOS
Matod sab ni Atty. Reginald Tongol, tigpamaba sa Senate impeachment court, dili mapugos si Duterte nga motambong sa iyang trial tungod kay adunay siya katungod batok sa self-incrimination ug katungod nga representahan sa iyang mga abogado.
Gituki sa Senate impeachment court sa Hulyo 7 ug 8 ang Article IV sa articles of impeachment batok kang Duterte, sa mga pasangil sa grave threats nga iyang gipadayag batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta-Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Gipatawag sab pinaagi sa subpoena si National Bureau of Investigation (NBI) Regional Director Jeremy Lotoc ug Senior Agent John Mark Calilung aron motambong sa impeachment court kalabot sa maong isyu.
Atol sa hearing sa House Committee on Justice niadtong Abril bahin sa impeachment complaint batok kang Duterte, giingon sa NBI nga ang mga hulga sa Bise Presidente nga nag-ingon, nagsugo siya og usa ka tawo aron patyon ang presidente, first lady ug si Romualdez kon siya mismo ang patyon, mahimong ikonsiderar nga grave threat ug inciting to sedition.
Gipahayag ni Duterte ang maong mga pulong atol sa usa ka press conference niadtong Nobiyembre 23, 2025. / TPM Sunstar Philippines