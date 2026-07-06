Sara: Impeachment kinahangla’ng base sa Konstitusyon, due process

Una na nga gipahibalo ni Bise Presidente Sara Duterte nga dili siya motambong sa pagbukas sa impeachment trial batok kaniya niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026, ug iyang mga abogado maoy morepresentar kaniya diha sa Senado.
Sa iyang giluwatan nga pamahayag nga ang impeachment proceeding gikinahanglan nga base sa Konstitusyon ug due process.
Katungod sa respondent nga mokuha og abogado nga manalipod kaniya atol sa maong proseso.
Giklaro ni Duterte nga dili kinahanglan nga personal nga motunga ang respondent nga nag-atubang og kaso’ng impeachment. Trabaho sa prosecution ang pagpamatuod sa alegasyon batok kaniya.
“The integrity of an impeachment trial depends on adherence to the rule of law -- not on whether the respondent personally takes the stand,” sigon pa sa bise presidente. /TPM/SunStar Philippines