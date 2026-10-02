Sara, iyang bana gipasanginlan nga nakadawat og P469M gikan sa Tsina

Gipasanginlan ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV si Bise Presidente Sara Duterte ug iyang bana nga si Atty. Manases Carpio nga giingo’ng nakadawat og kapin sa P400 milyunes gikan sa Kagamhanan sa Tsina ug mga korporasyon.
Sa press conference niadtong Biyernes, Oktubre 2, 2026, gibutyag ni Trillanes nga base sa ilang research, ang mga bank account nga nalambigit sa Calle 88 Foods Corp., diin adunay bahin nga gipanag-iya ni Carpio, nakadawat og moabot sa P319 milyunes gikan sa Tsina gikan niadtong tuig 2021 hangtod 2024.
Matod pa niya, ang Tapang at Malasakit Foundation ni Duterte nakadawat sab og kinatibuk-ang P150 milyunes nga donasyon gikan sa gobiyerno sa China niadtong 2019 alang sa pagtukod sa 13 ka classroom building.
“Abangan ninyo po. Makukumpirma yan. Lalabas ilang mga kumpanya, merong mga state-owned company from China, papasok directly sa negosyo o kumpanya ni Mans Carpio. Maliwanag ang mga red flags,” matod ni Trillanes.
Gipasanginlan sab niya ang ubang sakop sa pamilya Duterte, lakip si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, iyang mga anak nga sila Paolo ug Sebastian, kamanghuran niyang anak nga si Veronica, ug common-law wife nga si Cielito Avancena nga giingong nakadawat og kinatibuk-ang P181,653,487.36 gikan sa giingong drug lord nga si Samuel “Sammy” Uy.
Sumala sa breakdown nga gipresentar ni Trillanes, mao kini ang giingong nadawat sa matag sakop sa pamilya gikan ni Uy:
Rodrigo Duterte — P15,656,692.14, gikan Nob. 2011 hangtod Abril 2013;
Sara Duterte — P22,322,538.21, gikan Marso 2011 hangtod Abril 2012;
Paolo “Polong” Duterte — P38,814,437.56, gikan Marso 2011 hangtod Oktubre 2012;
Sebastian “Baste” Duterte — P51,582,958.90, gikan Marso 2011 hangtod Abril 2013; ug
Cielito “Honeylet” Avancena/Veronica “Kitty” Duterte — P53,276,860.55, gikan Marso 2011 hangtod Abril 2013. /