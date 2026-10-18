Sara mihimakak nga nanag-iya og prangkisa sa Jollibee

Hugtanong gipanghimakak ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Sabado, Oktubre 17, 2026, nga nanag-iya siya og prangkisa sa Jollibee o sa uban pang mga prangkisa.
Sa usa ka pamahayag, gipadayag ni Duterte nga namuhonan siya sa usa ka kompanya nga bahin sa usa ka lehitimong organisasyon sa negosyo, nga gipanag-iya ug gipadagan sa mga tawo nga adunay napamatud-ang reputasyon sa integridad ug maayong kahimtang.
Giisyu sa Bise Presidente ang maong pahayag human sa artikulo nga gipatik sa online news website nga Rappler.
“A basic level of research and due diligence should make this clear. Rappler should understand that investing in a company does not automatically equate to owning the company itself, much less owning, managing or operating its individual businesses or franchises,” matod ni Duterte.
“Accurate reporting requires factual verification, a proper understanding of business ownership, and adherence to the basic principles of responsible journalism,” dugang niya.
Gisaway ni Duterte ang Rappler sa gitawag niyang “makahadlok” o “makabalaka” nga mga pag-ataki sa iyang reputasyon.
“More concerning is the apparent targeting of legitimate businesses, which inevitably causes unwarranted reputational and commercial damage,” batbat ni Duterte.
Gipahayag ni Duterte ang iyang interes sa negosyo sa GenCorp, usa ka kompanya nga nakabase sa Davao nga gikatahong nanag-iya og lima ka mga restaurant sa Jollibee sa dakbayan, sa iyang statement of assets, liabilities and net worth (SALN).
Sa iyang testimonya atol sa impeachment trial ni Duterte, ang financial analyst ug abogado nga si Alex Cabrera nagkanayon nga si Duterte ug ang iyang bana, si Attorney Manases Carpio, adunay wala mapahayag nga katigayunan nga mahimong moabot sa labing taas nga P1.5 bilyones gikan sa 2022 hangtod 2025. / TPM / SunStar Philippines