Sara mihimakak nga nanghulga; Mas siya dunay seryuso nga hulga

Giklaro ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Sabado, Nobyembre 23, 2024, ang iyang pamahayag kalabot sa iyang instruksiyon nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta-Marcos, ug House Speaker Martin Romualdez kon sa higayon nga siya mamatay.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Duterte niingon nga wala siya manghulga sa mga Marcos ug Romualdez, ug gihimo lang niya ang maong pahayag tungod sa seryuso nga hulga sa iyang kinabuhi.

“Hindi naman yata mahina 'yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, 'Kung mamatay ako.' Ibig sabihin in the first place, meron nang threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things,” matod ni VP Duterte.

“It's the same as 'Itapon ang bangkay sa West Philippine Sea which was... talking about doing it is not actionable,” dason niya.

Niadtong Oktubre, si Sara niingon nga iyang gipasidan-an si Sen. Imee Marcos, igsuon sa Presidente, sa paglabay sa ilang amahan, si kanhi Pres. Ferdinand Marcos Sr., sa West Philippine Sea (WPS) kung di mohunong ang mga pag-ataki batok kaniya.

Niadtong Sabado sa buntag, si Duterte sa online press conference human ang House committee on good government and public accountability, nimando sa pagbalhin sa detensyon sa iyang chief of staff nga si Undersecretary Zuleika Lopez gikan sa pasilidad sa House of Representatives ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.

Si Lopez gi-contempt tungod sa giingong “undue interference” sa Miyerkules taliwa sa nagpadayong imbestigasyon./ SunStar Philippines