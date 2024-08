Sara mipika kang PBBM, kaalyado

Human sa sunodsunod nga mga pagbiaybiay batok sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno, si Bise Presidente Sara Duterte niingon nga “leaders should not be motivated by cash, cocaine or champagne.”

Sa giluwatang pamahayag niadtong Biyernes, Agusto 9, gisaway sa Bise Presidente ang budget sa kasamtangang administrasyon alang sa mga proyekto sa pagbaha. Iyang gikutlo ang iyang kasinatian niadtong siya pa ang mayor sa Davao City, diin gibahaan usab pag-ayo ang pinuy-anan sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

“Dalawang beses akong nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal St., Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran — hindi siya nakakatuwa.

Naranasan ko ring maglakad sa tubig baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang — hindi siya masaya,” nagkanayon ang Bise Presidente. “Position, resources and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard.”

“l am using my position, resources and platform to be the voice to show our government officials HOW TO COMMAND,” matod ni Duterte.

Iyang nahinumdoman nga niadtong mayor pa siya, iyang giingnan ang National Economic and Development Authority-Davao Region (Neda-Davao) nga mohimo og pagtuon sa flood control ug drainage sa dakbayan, nga maoy basehan sa City Engineer’s Office (CEO) ug ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa ilang plano sa imprastraktura. Gipasiugda usab niya nga sa panahon sa administrasyong Duterte, usa ka Master Plan ug Feasibility Study alang sa Flood Control and Drainage nagsugod kaniadtong Setyembre 2016 ug gimantala kaniadtong Hulyo 2023. “Baka naman gusto nang pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa masterplan? O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang?” matod sa ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod.

Sa katapusang bahin sa iyang mensahe, gipasiugda usab niya ang bag-o niyang pamahayag bahin sa “Filipinos, deserve better,” diin iyang gisaway ang kasamtangang administrasyon tungod sa kapakyas sa pagsulbad sa dagkong mga isyo nga nagsamok sa nasod sama sa flood control, infrastructure, security, healthcare, ug pagpanghilabot sa mga langyaw.

Bisan og wala niya hisgoti si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, iya kining running mate sa 2022 elections.

“Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. “Leaders should only say one thing — that “it is done”,” siya niingon.

Siya usab miingon nga “leaders should not be motivated by cash, cocaine or champagne. And, most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses.”

Ang pulong nga “cocaine” lagmit nagtumong sa usa ka viral video online nga nagpakita nga si Marcos nagdrugas kuno.

Hinuon, gihimakak na kini sa National Bureau of Investigation (NBI), nga matod pa gi-edit ang maong video.

Wala’y gipagawas nga pamahayag ang Presidente isip tubag sa pagsaway ni Sara. Si Duterte ni-resign sa gabinete ni Marcos kapin sa usa ka buwan ang milabay.