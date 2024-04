Sara mireak sa sulti sa First Lady

Nireak si Bise Presidente Sara Duterte kaniadtong Lunes, Abril 22, 2024, sa gisulti ni First Lady Liza Araneta-Marcos batok kaniya samtang gisubli niya nga ang nasod adunay mas dagkong mga problema nga kinahanglan atubangon.

Sa video message, si Duter­te niingon nga katungod ni Araneta-Marcos nga mobati og sakit nunot sa pagsaway sa iyang amahan (kanhi Presidente Rodrigo Duterte) batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr.

“Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan,” siya niingon.

“Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang,” siya nidugang.

Sa sayo pa, ang unang ginang niingon nga nasuko siya kang Duterte human siya nitambong sa prayer rally diin si kanhi Presidente Duterte nitawag sa iyang bana nga drug addict ug “bangag,” usa ka termino nga lokal nga gigamit sa paghulagway sa usa ka tawo nga kanunay high sa ilegal nga drugas.

“Bad shot na ’yan (Sara Duterte) sa akin... For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together ‘di ba -- sama sama tayong babangon muli tapos pupunta ka sa rally, tatawagin ‘yung Presidente mong ‘bangag,’ ‘di ba, you’re going to laugh? Tama ba ‘yan? Even Leni never did that,” matod niya nga nitumbok kang kanhi Vice President Leni Robredo.

Human sa kalihukan, giangkon ni Araneta-Marcos nga nagsugod na siya sa pag-snub sa Bise Presidente samtang gihangyo siya sa iyang bana nga “behave.”

Si Duterte niingon nga kinahanglang tutukan sa gobyerno ang pagtubag sa nagkalainlaing mga kabalaka, ilabina sa inflation, nga padayong hinungdan sa kakabos ug kagutom sa mga pamilyang Pilipino.

“Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga,” siya niingon.

“Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa... Unahin natin ang Pilipinas,” siya nidugang. / TPM sa SunStar Philippines