Gikondenar ni Vice President Sara Duterte ang desisyon sa Supreme Court (SC) nga gibasura ang mga petisyon nga habeas corpus nga gisang-at sa iyang mga igsuon kalabot sa pagdakop ug pagbalhin sa ilang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ngadto sa kustodiya sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague, Netherlands.
Sa iyang pahayag niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026, niingon si Sara nga wala'y langyaw nga korte o nasod nga angay molabaw sa soberanya sa Pilipinas.
Matod niya, ang kinabuhi, kagawasan, ug batakang katungod sa matag Pilipino kinahanglang panalipdan sa gobiyerno.
Gibasura sa SC ang hiniusang petisyon nga gisang-at nilang Sebastian, Veronica ug Paolo Duterte, tungod kay ang ilang amahan anaa na sa kustodiya sa ICC ug nag-atubang sa mga proseso niini.
Gipasabot sa Korte Suprema nga ang writ of habeas corpus usa ka remedyo nga magamit lamang sulod sa nasod ug wala nay praktikal nga katuyoan ang pag-isyu niini kay nahuman na ang pagbalhin kang Duterte ngadto sa ICC.
Niuyon si Senior Associate Justice Marvic Leonen sa pagbasura sa petisyon apan wala mouyon sa kapakyasan sa kadaghanan sa mga mahistrado sa paghatag og klarong giya bahin sa seryosong mga pangutana sa konstitusyon nga mahimong motumaw pag-usab.
Samtang nipahibalo si Paolo Panelo Jr., abogado ni Veronica Duterte, nga mosang-at sila og motion for reconsideration aron hangyuon ang SC nga usbon ang desisyon.
Gidakop si kanhi Presidente Duterte niadtong Marso 11, 2025, base sa arrest warrant sa ICC tungod sa imbestigasyon sa crime of humanity nga may kalabutan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas panahon sa iyang pagkapangulo ug pagkamayor sa Davao City.
Gidala siya sa Netherlands sa samang adlaw aron itugyan sa ICC. / TPM / SunStar Philippines