Sarah Discaya gibalhog sa Lapu City jail

Ang nakontrobersiyal nga kontraktor nga si Cezarah ‘Sarah’ Discaya nga gipasanginlan sa iyang kalambigitan a P96.5 milyunes nga ghost project sa Davao Occidental, ang nag-atubang og duha ka kasong graft ang gibalhin sa Regional Trial Court (RTC) Branch 27 sa Lapu-Lapu City lakip na ang mga kaso sa 11 ka mga engineers sa Department of Public Works and Highways (DPWH) in the Davao Region.
Ang Korte Suprema ang niaprobar ug nihatag og pagtugot sa pagbalhin sa maong kaso gikan sa Davao Occidental nga base sa court guidelines gikinahanglan kadtong mga infrastructure-related graft cases ang ipasa ngadto sa labing duol nga anti-graft court sa labing duol nga judicial region.
Ang tigpamaba sa Supreme Court Camille Ting nga ang presiding judge sa korte diin nanukad ang maong kiha maoy mopili ug mohatag og pagtugot sa pagbalhin sa maong kao.
Sa higayon nga pormal na nga gi-docket ang RTC Branch 27 maoy adunay hurisdiksiyon sa pagpahigayon sa husay, pagpahigayon og asa nga bilanggoan dad-on ang sinumbong, ug ang pag-atiman ang piyansa.
Human sa pagpresentar sa mga sinumbong ngadto sa korte, ang 11 ka DPWH official dad-on og balik sa Davao City human nga gihiling sa Lapu-Lapu City Hospital alang sa medical examination.
NIABOT
Si Discaya niabot sa RTC Branch 7 pasado na sa alas 6 sa gabii, Biyernes, Disyembre 19, 2025, nga inubanan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI).
Sa sayo pa, nipaubos sa medical checkup si Discaya didto sa Manila sa wa pa ibiyahe sa korte sa Lapu-Lapu ngadto na sa Lapu-Lapu City Jail human sa proseso.
Nipasalig si NBI Central Visayas Director Rennan Augustus Oliva nga way special treatment ngadto sa mga akusado.
Matod sa legal counsel Atty. Paul Tristan Sato ug Atty. Frank Dinsay V sa pito ka mga sakop sa DPWH-11, aduna silay motion nga giduso nga ipabilin sa NBI ang kustodiya sa mga akusado tungod sa health concerns ug uban kanila tungod sa katiguwangon.
Gawas niana, nahingawa usab sila sa pamilya sa akusado kinsa dili na makahimo sa pagsaulog sa pasko sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay apan sulod na sa bilanggoan.
Hugot ang pagtuo sa mga abogado niini nga walay kalabutan ang ilang mga kliyente sa hitabo.
Ang Office of the Ombudsman ang niduso og reklamo batok ni Discaya uban sa kaubang akusado may labot sa P96.5-million infrastructure project sa Davao Occidental nga gideklarar nga kompleto na ug fully paid niadtong 2022. / dugang taho ni EHP