Sarah Discaya mitahan sa NBI

Nitahan ang kontraktor nga si Sarah Discaya niadtong Martes, Disyembre 9, 2025, sa National Bureau of Investigation (NBI) samtang nagpaabot sa pag-isyu sa arrest warrant batok kaniya.
Si Discaya giubanan sa iyang legal counsel pag-abot niya sa NBI head office mga alas 10 sa buntag.
Sayo sa maong adlaw, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nianunsyo nga ang arrest warrant batok kang Discaya ipagawas bisan unsang adlawa sulod sa semana.
Niadtong Disyembre 5, gipasakaan og kasong kriminal sa Office of the Ombudsman ang pipila ka opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) uban ni Discaya, ang tag-iya sa St. Timothy Construction, ug uban pa tungod sa anomalusong P96.5 milyunes nga “ghost” flood control project sa Davao Occidental.
Ang proyekto gideklarar nga nahuman ug nabayran na tanan niadtong 2022, apan sa pag-inspeksyon sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) niadtong Septiyembre 2025, nasuta nga ang proyekto wala maimplementar.
Si Sarah ug ang iyang bana nga si Curlee, nanag-iya sa duha sa 15 ka construction firms nga nakakuha sa labing daghang flood control projects gikan sa gobiyerno gikan sa 2022 hangtod 2025.
Sulod sa milabay nga tulo ka tuig, ang mga kompanya ni Discaya nakadaog og kontrata sa imprastraktura sa gobiyerno nga nikabat sa P31 bilyunes, lakip na ang mga flood control projects. / TPM / SunStar Philippines