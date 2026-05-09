Sarah mabdos na?

Hangtod karon, Mayo 8, 2026, walay opisyal nga pahayag ang magtiayong Sarah Geronimo ug Matteo Guidicelli.
Kini human nga gikanselar sa management ni Sarah ang iyang partisipasyon sa Aurora Music Festival niadtong Mayo 2, 2026, tungod sa tambag sa iyang doktor nga nagkinahanglan siya og “full rest.”
Tungod niini may mga espekulasyon nga basin mabdos na ang 37-anyos nga Popstar Royalty.
Si Sarah usa unta sa main performers sa maong festival kauban ang SB19 ug IV of Spades apan wala madayon tungod sa iyang last minute withdrawal.
Daghan sa mga netizens ang nabalaka kay kon dili mabdos si Sarah, unsa diay kaha ang iyang sakit.